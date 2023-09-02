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Канада хочет усилить свою роль в антикоррупционных проектах в Украине – посол

Катерина ТищенкоСуббота, 2 сентября 2023, 23:15
Канада хочет усилить свою роль в антикоррупционных проектах в Украине – посол
Наталья Цмоць, фото из ее Facebook

Канада хочет усилить свою роль в антикоррупционных проектах в Украине, в частности, путем обучения судей и судебных аудиторов.

Источник: новая посол Канады в Украине Наталка Цмоць в интервью канадскому изданию The Globe and Mail

Прямая речь: "Они (украинцы - ред.) признают, что это очень важная реформа; они знают, что это одно из условий вступления в ЕС".

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Детали: Цмоць прибыла в Киев 15 августа. Она отметила, что надеется иметь полную команду из 22 дипломатов на месте до октября.

"Их обязанности будут варьироваться от оценки проектов по разминированию до финансирования программ, которые могут помочь женщинам занять места в политике и бизнесе, освобожденные мужчинами, отправленными на фронт. Ее сотрудники также будут поддерживать усилия канадских экспертов по атомной безопасности, которые помогают украинским коллегам предотвратить экологическую и ядерную катастрофу на электростанциях, которые может вызвать война", - пишет издание.

Посол отметила, что, по словам западных союзников, Украина достигает прогресса в своем контрнаступлении, которое повторяет военную тактику НАТО, направленную на ограничение человеческих потерь.

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"Они (украинцы - ред.) отступают, когда это необходимо, в отличие от России, которая ведет боевые действия как в мясорубке", - сказала она.

Цмоць также рассказала, что имела жуткое ощущение дежавю, когда приехала в Киев в августе. Она увидела так много местных жителей с отсутствующими конечностями, что это напомнило ей о работе в Украине в 1990-х годах, когда в новую независимую страну вернулись тысячи солдат с войны Советского Союза в Афганистане.

Что предшествовало: 24 августа Министерство иностранных дел Канады сообщило, что новой главой дипломатического представительства Канады в Украине станет Наталка Цмоць.

Темы: Канадакоррупцияреформы
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