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Канада виділить 1,5 млрд на зброю та фінансову допомогу для України

П'ятниця, 8 квітня 2022, 00:44

Уряд Канади вніс у парламент новий бюджет на 2022-23 роки, в яких передбачена фінансування купівлі зброї та нові кредити для України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у twitter пише депутат канадського парламенту Іван Бейкер.

"Кілька хвилин тому міністр фінансів Христя Фріланд подала федеральний бюджет Канади. Він включає додаткові 500 млн доларів 2033-23 роках для надання подальшої військової допомоги Україні та до 1 млрд доларів нових кредитних ресурсів для для України. Канада буде поруч із українцями до їх перемоги", - пише він.

Христя Фріланд додає, що над цією підтримкою уряд Канади почав працювати ще до початку російського вторгнення.

"З першого дня, коли ми почали працювати над цим бюджетом, ця програма зростання завжди була в центрі наших турбот. А потім Володимир Путін вторгся в Україну",- пише вона у twitter.

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Нагадаємо, Канада вже передала Україні кілька пакетів із зброєю. До першого пакету увійшло 100 систем протитанкової зброї Carl Gustaf і 2000 ракет, а у наступний – біля 4500 ручних протитанкових гранатометів M72 та до 7500 ручних гранат. 

Також нагадаємо,  що у середині березня Росія заборонила в'їзд до країни "пробандерівським елементам Канади": прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо, міністру закордонних справ Мелані Жолі, міністру оборони Аніті Ананд, а  також більшості депутатів парламенту Канади.

Теми: Канада
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