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Канада виділить 1,5 млрд на зброю та фінансову допомогу для України

П'ятниця, 8 квітня 2022, 00:44

Уряд Канади вніс у парламент новий бюджет на 2022-23 роки, в яких передбачена фінансування купівлі зброї та нові кредити для України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у twitter пише депутат канадського парламенту Іван Бейкер.

"Кілька хвилин тому міністр фінансів Христя Фріланд подала федеральний бюджет Канади. Він включає додаткові 500 млн доларів 2033-23 роках для надання подальшої військової допомоги Україні та до 1 млрд доларів нових кредитних ресурсів для для України. Канада буде поруч із українцями до їх перемоги", - пише він.

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Христя Фріланд додає, що над цією підтримкою уряд Канади почав працювати ще до початку російського вторгнення.

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"З першого дня, коли ми почали працювати над цим бюджетом, ця програма зростання завжди була в центрі наших турбот. А потім Володимир Путін вторгся в Україну",- пише вона у twitter.

Нагадаємо, Канада вже передала Україні кілька пакетів із зброєю. До першого пакету увійшло 100 систем протитанкової зброї Carl Gustaf і 2000 ракет, а у наступний – біля 4500 ручних протитанкових гранатометів M72 та до 7500 ручних гранат. 

Також нагадаємо,  що у середині березня Росія заборонила в'їзд до країни "пробандерівським елементам Канади": прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо, міністру закордонних справ Мелані Жолі, міністру оборони Аніті Ананд, а  також більшості депутатів парламенту Канади.

Теми: Канада
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