Канада виділить 1,5 млрд на зброю та фінансову допомогу для України

Уряд Канади вніс у парламент новий бюджет на 2022-23 роки, в яких передбачена фінансування купівлі зброї та нові кредити для України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у twitter пише депутат канадського парламенту Іван Бейкер.

"Кілька хвилин тому міністр фінансів Христя Фріланд подала федеральний бюджет Канади. Він включає додаткові 500 млн доларів 2033-23 роках для надання подальшої військової допомоги Україні та до 1 млрд доларів нових кредитних ресурсів для для України. Канада буде поруч із українцями до їх перемоги", - пише він.

Moments ago, 🇨🇦's Minister of Finance @cafreeland tabled Canada's federal budget. It includes an additional $500 million in 2022-23 to provide further military aid to Ukraine & up to $1B in new loan resources for Ukraine.

🇨🇦 will stand with the 🇺🇦 people until they win.