Подоляк отреагировал на российское предложение позвать Беларусь в страны-гаранты

Член украинской переговорной группы Михаил Подоляк отреагировал на предложение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, что предложения можно подавать, но в финальном документе их может не быть.

Источник: Подоляк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Подоляка: "В любом переговорном процессе каждая сторона может заявить свои запросные позиции. То есть, предлагать свое видение.

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Мы предложили в качестве потенциальных гарантов определенные страны демократического лагеря с мощными армиями. РФ среди прочего предложила Беларусь. Как я понимаю, исходя из позиции того, что Беларусь – союзное государство, которое всегда поддержит любые российские инициативы.

Но еще раз повторяю – предложения сторон могут быть разными. Вопрос только в финальном согласованном документе".

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