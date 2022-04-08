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Подоляк отреагировал на российское предложение позвать Беларусь в страны-гаранты

Денис КарловскийПятница, 8 апреля 2022, 17:39
Михаил Подоляк. Фото: getty images

Член украинской переговорной группы Михаил Подоляк отреагировал на предложение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, что предложения можно подавать, но в финальном документе их может не быть.

Источник: Подоляк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Подоляка: "В любом переговорном процессе каждая сторона может заявить свои запросные позиции. То есть, предлагать свое видение.

Мы предложили в качестве потенциальных гарантов определенные страны демократического лагеря с мощными армиями. РФ среди прочего предложила Беларусь. Как я понимаю, исходя из позиции того, что Беларусь – союзное государство, которое всегда поддержит любые российские инициативы.

Но еще раз повторяю – предложения сторон могут быть разными. Вопрос только в финальном согласованном документе".

Предыстория:

  • 8 апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что среди стран-гарантов безопасности Украины должна быть и Беларусь.
  • Перед этим Лавров 7 апреля заявил, что украинская переговорная группа якобы отошла от тех позиций, которые происходили в раунде переговоров 29 марта. В Офисе президента Украины отреагировали, что российские власти устраивают провокации для давления.
  • Украина в рамках договоренностей с россиянами предложили соглашение о международных гарантиях безопасности для Украины, которые будут похожи на механизм коллективной безопасности, действующий в НАТО. То есть в случае нападения или военной агрессии против Украины, все страны-гаранты должны будут присоединиться к защите и оказать реальную помощь.
  • По словам украинских переговорщиков, среди таких стран-гарантов хотят видеть постоянных членов Совбеза ООН, а также Германию, Канаду, Италию, Польшу, Израиль и Турцию.
  • Президент Владимир Зеленский в интервью турецким журналистам сказал, что советники лидеров уже 7 стран готовы обсуждать содержание соглашения о международных гарантиях безопасности, а именно США, Великобритании, Турции, Польше, Германии, Франции, Израиля.

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Темы: переговорыОфис президентаРосcияБеларусь
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