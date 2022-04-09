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Сотрудники ЧАЭС рассказали, что воровали топливо у оккупантов, чтобы предотвратить катастрофу

Ирина БалачукСуббота, 9 апреля 2022, 08:32
Фото из Facebook ГАЗО

Сотрудники ЧАЭС, которая с первого дня войны была захвачена российскими войсками, рассказали, что постоянно ходили на допросы и изо всех сил пытались найти топливо, чтобы предупредить выброс радиации, – его даже воровали у оккупантов.

Источник: сотрудниками Чернобыльской АЭС, которые работали под контролем российских военных, в интервью "ВВС. Русская служба"   

Прямая речь начальника отдела радиационной безопасности станции Александра Лобады: "Они хотели знать, как управляется объект. Они хотели получить информацию обо всех процедурах, документах и ​​операциях. Мне было страшно, потому что допросы были постоянными, иногда и с применением силы".

Детали: Инженер Валерий Семенов рассказал, что сотрудникам ЧАЭС приходилось постоянно вести переговоры с оккупантами и изо всех сил стараться их не обидеть, чтобы они допустили украинский персонал к управлению объектом.

Семенов добавил: когда на станцию 3 дня не подавалось электричество, он изо всех сил пытался найти топливо для поддержания работы генератора – даже воровал его у российских военных.

Потому что отсутствие электроэнергии могло привести к выбросу радиоактивных веществ и соответственно – к трагедии для человечества.

По словам Семенова, персоналу удалось обеспечить безопасность объекта, но они очень огорчились, что оккупанты забрали 169 наших военных. Где они находятся сейчас, неизвестно, но сотрудники АЭС считают, что их вывезли в Россию.

Предыстория:

  • Российские войска захватили Чернобыльскую атомную электростанцию в первый день вторжения России в Украину. Украинских нацгвардейцев, охранявших АЭС, взяли в плен. Инженерам и техническому персоналу разрешили продолжить работу на станции.
  • Позже на АЭС приехали специалисты из "Росатома".  
  • 31 марта российские оккупанты покинули зону ЧАЭС.

Темы: ЧАЭСвойнаЧернобыль
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