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Співробітники ЧАЕС розповіли, що крали пальне в окупантів, щоб запобігти катастрофі

Ірина БалачукСубота, 9 квітня 2022, 08:32
Фото з Facebook ДАЗВ

Співробітники ЧАЕС, яку з першого дня війни захопили російські війська, розповіли, що постійно ходили на допити і щосили намагалися знайти пальне, щоб попередити викид радіації, – його навіть крали в окупантів.

Джерело: співробітниками Чорнобильської АЕС, які працювали під контролем російських військових, в інтерв'ю "ВВС. Російська служба"

Пряма мова начальника відділу радіаційної безпеки станції Олександра Лобади: "Вони хотіли знати, як керувати об'єктом. Вони хотіли отримати інформацію про всі процедури, документи та операції. Мені було страшно, тому що допити були постійними, іноді й із застосуванням сили".

Деталі: Інженер Валерій Семенов розповів, що співробітникам ЧАЕС доводилося постійно вести переговори з окупантами і щосили намагатися їх не образити, щоб вони допустили український персонал до управління об'єктом.

Семенов додав: коли на станцію 3 дні не подавалася електрика, він щосили намагався знайти пальне для підтримки роботи генератора – навіть крав його у російських військових.

Тому що відсутність електроенергії могла призвести до викиду радіоактивних речовин і відповідно – до трагедії для людства.

За словами Семенова, персоналу вдалося забезпечити безпеку об'єкта, але вони дуже засмутилися, що окупанти забрали 169 наших військових. Де вони зараз, невідомо, але співробітники АЕС вважають, що їх вивезли до Росії.

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Передісторія:

  • Російські війська захопили Чорнобильську атомну електростанцію у перший день вторгнення Росії в Україну. Українських нацгвардійців, які охороняли АЕС, взяли в полон. Інженерам та технічному персоналу дозволили продовжити роботу на станції.
  • Пізніше на АЕС приїхали спеціалісти із "Росатому".

Теми: ЧАЕСвійнаЧорнобиль
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