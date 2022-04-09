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Евросоюз: Вокзал в Краматорске атаковала Россия

"Европейская правда"Суббота, 9 апреля 2022, 11:28

Европейский Союз уверен, что ракетный удар по Краматорску нанесла Россия.

Об этом говорится в заявлении спикер пресс-службы внешнеполитической службы ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Европейский Союз глубоко шокирован атакой России, ударившей в пятницу по железнодорожному вокзалу Краматорска", - говорится в заявлении.

ЕС настаивает, что виновные за это военное преступление должны быть привлечены к ответственности.

"Не должно быть безнаказанности за военные преступления. ЕС поддерживает меры по обеспечению ответственности за нарушение прав человека и международного гуманитарного права", - говорится в заявлении.

Пентагон также подтвердил, что ракетный удар с "Точки У" по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области был совершен российскими войсками.

Число погибших в результате удара России по железнодорожному вокзалу Краматорска возросло до 52, 109 человек ранено.

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Темы: ЕСКраматорск
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