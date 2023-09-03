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Зеленский призвал Раду принять законопроекты для открытия переговоров с ЕС

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 сентября 2023, 22:28
Зеленский призвал Раду принять законопроекты для открытия переговоров с ЕС
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский призвал народных депутатов поддержать законопроекты, необходимые для начала переговоров о членстве в ЕС.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "За следующие месяцы Украина должна достичь нескольких вполне конкретных результатов. В частности, это наша стратегическая политическая цель – открытие переговоров о членстве с Евросоюзом.

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Украина имеет семь определенных рекомендаций Еврокомиссии. Часть из них мы уже реализовали. Ради другой части нужна результативная работа Верховной Рады Украины. Своевременная работа, которую мы согласовали с Еврокомиссией. Закон о восстановлении электронного декларирования, изменения в закон о национальных меньшинствах и, особенно обращу на него внимание, "закон о ПЭПах" - politically exposed persons, политически значимые лица.

Каждый из этих законов имеет фундаментальное значение. И голосование по ним будет иметь фундаментальное значение. Люди увидят, кто чего стоит. И я призываю народных депутатов Украины не откладывать эти решения, не подвести Украину и поддержать нашу европейскую интеграцию".

Темы: ЗеленскийВерховная РадаЕС
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