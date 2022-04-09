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В память об убитых в Краматорске запустили поезда с цветами на пустых местах

Суббота, 9 апреля 2022, 19:44
В память об убитых в Краматорске запустили поезда с цветами на пустых местах

В память погибших в Краматорске "Укрзализныця" в субботу, 9 апреля, оставляет пустыми места в нескольких поездах по всей стране.

Источник: Telegram Укрзализныци.

Подробности: Пустыми оставят места номер 52 в нескольких поездах, курсирующих по всей стране, в субботу. На этих местах также оставят цветы в память о расстрелянных российскими военными пассажирах в Краматорске.

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Дословно: "От Киева до Черновцов, Трускавца и Рахова, от Одессы до Львова, от Черновцов до Одессы и от Львова до Запорожья места в поездах под номером 52 будут пустыми – неся по стране нашу тоску по безвинным жертвам российской агрессии, по жизням наших граждан, которые были отобраны жестоко и спланировано.

Мы глубоко сочувствуем семьям погибших и обещаем продолжать делать все возможное и невозможное, чтобы продолжать спасать жизнь наших граждан".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 8 апреля российские оккупанты с оккупированных территорий Луганщины запустили кассетные снаряды из комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорска, где около 4 тысяч человек ждали эвакуации.
  • Число погибших в результате удара России по железнодорожному вокзалу Краматорска составило 52, ранено 109 человек.

Темы: КраматорскУкрзализныцявойна
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