В память об убитых в Краматорске запустили поезда с цветами на пустых местах

В память погибших в Краматорске "Укрзализныця" в субботу, 9 апреля, оставляет пустыми места в нескольких поездах по всей стране.

Источник: Telegram Укрзализныци.

Подробности: Пустыми оставят места номер 52 в нескольких поездах, курсирующих по всей стране, в субботу. На этих местах также оставят цветы в память о расстрелянных российскими военными пассажирах в Краматорске.

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Дословно: "От Киева до Черновцов, Трускавца и Рахова, от Одессы до Львова, от Черновцов до Одессы и от Львова до Запорожья места в поездах под номером 52 будут пустыми – неся по стране нашу тоску по безвинным жертвам российской агрессии, по жизням наших граждан, которые были отобраны жестоко и спланировано.

Мы глубоко сочувствуем семьям погибших и обещаем продолжать делать все возможное и невозможное, чтобы продолжать спасать жизнь наших граждан".

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