ООН готова эвакуировать гражданских из Мариуполя – Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сказал, что руководство Украины и России согласилось на организацию эвакуации гражданского населения из Мариуполя международными организациями, в частности ООН и Международным комитетом Красного Креста.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Прямая речь Гутерреша: "Во время моего визита в Москву президент Путин в целом дал согласие на привлечение ООН и Международного комитета Красного Креста для эвакуации граждан из "Азовстали". Сегодня у нас с господином Зеленским была возможность обсудить этот вопрос. Пока мы с вами говорим, продолжаются интенсивные дискуссии по поводу превращения этого предложения в реальность.

Эффективные гуманитарные коридоры, локальное прекращение боевых действий, безопасные маршруты для гражданских и поставок. Сегодня жители Мариуполя находятся в отчаянии и нуждаются именно в таком шаге. Мариуполь – это кризис в кризисе. Тысячи гражданских нуждаются в жизненно важной помощи, многие пожилые люди, больные и люди с ограниченной мобильностью. Им нужен спасательный маршрут, чтобы оставить этот ад".

Детали: Украина готова перейти к переговорам о деталях эвакуации немедленно.

В то же время Зеленский подчеркнул, что, несмотря на предполагаемую готовность Путина содействовать организации эвакуационного маршрута для гражданского населения из Мариуполя, российские оккупанты продолжали вести сокрушительные обстрелы завода "Азовсталь", где прячутся мирные мариупольцы.

Президент добавил, что бомбардировки российских войск продолжались даже тогда, когда секретарь Гутерреш проводил переговоры с Путиным в Москве 26 апреля.

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Зеленский выразил надежду, что благодаря содействию ООН удастся вывести гражданское население из Мариуполя в живых. Он попросил Гутерреша также помочь вернуть домой украинцев, незаконно депортированных на территорию России.

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