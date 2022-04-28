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ООН готова эвакуировать гражданских из Мариуполя – Гутерреш

Денис КарловскийЧетверг, 28 апреля 2022, 21:45
ООН готова эвакуировать гражданских из Мариуполя – Гутерреш
гутерреш (слева) и зеленский (справа) в киеве 28 апреля. фото: пресс-служба опу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сказал, что руководство Украины и России согласилось на организацию эвакуации гражданского населения из Мариуполя международными организациями, в частности ООН и Международным комитетом Красного Креста.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Прямая речь Гутерреша: "Во время моего визита в Москву президент Путин в целом дал согласие на привлечение ООН и Международного комитета Красного Креста для эвакуации граждан из "Азовстали". Сегодня у нас с господином Зеленским была возможность обсудить этот вопрос. Пока мы с вами говорим, продолжаются интенсивные дискуссии по поводу превращения этого предложения в реальность.

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Эффективные гуманитарные коридоры, локальное прекращение боевых действий, безопасные маршруты для гражданских и поставок. Сегодня жители Мариуполя находятся в отчаянии и нуждаются именно в таком шаге. Мариуполь – это кризис в кризисе. Тысячи гражданских нуждаются в жизненно важной помощи, многие пожилые люди, больные и люди с ограниченной мобильностью. Им нужен спасательный маршрут, чтобы оставить этот ад".

Детали: Украина готова перейти к переговорам о деталях эвакуации немедленно.

В то же время Зеленский подчеркнул, что, несмотря на предполагаемую готовность Путина содействовать организации эвакуационного маршрута для гражданского населения из Мариуполя, российские оккупанты продолжали вести сокрушительные обстрелы завода "Азовсталь", где прячутся мирные мариупольцы.

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Президент добавил, что бомбардировки российских войск продолжались даже тогда, когда секретарь Гутерреш проводил переговоры с Путиным в Москве 26 апреля.

Зеленский выразил надежду, что благодаря содействию ООН удастся вывести гражданское население из Мариуполя в живых. Он попросил Гутерреша также помочь вернуть домой украинцев, незаконно депортированных на территорию России.

Предыстория:

  • 26 апреля Гутерреш обсудил с Путиным за пресловутым "длинным столом" эвакуацию гражданского населения, оказавшееся заблокированным в бункерах завода "Азовстали" под ударами российских оккупантов. По его словам, Путин вроде бы дал свое согласие на организацию безопасных коридоров для эвакуации гражданского населения из Мариуполя.
  • 28 апреля стало известно, что координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани отправилась в Запорожье, где планирует начать организацию эвакуации всех гражданских, которые заблокированы в Мариуполе.
  • Перед своей поездкой в ​​Москву и Киев, Гутерреш обсудил вопросы Мариуполя с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
  • Ранее вице-премьер-министр Ирина Верещук требовала от Гутерреша поговорить с Путином и договориться об эвакуации гражданского населения из Мариуполя. По ее словам, в бункерах "Азовстали" заблокированы около 1000 женщин и детей, а также полтысячи раненых.

Темы: ООНЗеленскийМариупольэвакуация
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