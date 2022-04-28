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ООН готова эвакуировать гражданских из Мариуполя – Гутерреш

Денис КарловскийЧетверг, 28 апреля 2022, 21:45
гутерреш (слева) и зеленский (справа) в киеве 28 апреля. фото: пресс-служба опу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сказал, что руководство Украины и России согласилось на организацию эвакуации гражданского населения из Мариуполя международными организациями, в частности ООН и Международным комитетом Красного Креста.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Прямая речь Гутерреша: "Во время моего визита в Москву президент Путин в целом дал согласие на привлечение ООН и Международного комитета Красного Креста для эвакуации граждан из "Азовстали". Сегодня у нас с господином Зеленским была возможность обсудить этот вопрос. Пока мы с вами говорим, продолжаются интенсивные дискуссии по поводу превращения этого предложения в реальность.

Эффективные гуманитарные коридоры, локальное прекращение боевых действий, безопасные маршруты для гражданских и поставок. Сегодня жители Мариуполя находятся в отчаянии и нуждаются именно в таком шаге. Мариуполь – это кризис в кризисе. Тысячи гражданских нуждаются в жизненно важной помощи, многие пожилые люди, больные и люди с ограниченной мобильностью. Им нужен спасательный маршрут, чтобы оставить этот ад".

Детали: Украина готова перейти к переговорам о деталях эвакуации немедленно.

В то же время Зеленский подчеркнул, что, несмотря на предполагаемую готовность Путина содействовать организации эвакуационного маршрута для гражданского населения из Мариуполя, российские оккупанты продолжали вести сокрушительные обстрелы завода "Азовсталь", где прячутся мирные мариупольцы.

Президент добавил, что бомбардировки российских войск продолжались даже тогда, когда секретарь Гутерреш проводил переговоры с Путиным в Москве 26 апреля.

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Зеленский выразил надежду, что благодаря содействию ООН удастся вывести гражданское население из Мариуполя в живых. Он попросил Гутерреша также помочь вернуть домой украинцев, незаконно депортированных на территорию России.

Предыстория:

  • 26 апреля Гутерреш обсудил с Путиным за пресловутым "длинным столом" эвакуацию гражданского населения, оказавшееся заблокированным в бункерах завода "Азовстали" под ударами российских оккупантов. По его словам, Путин вроде бы дал свое согласие на организацию безопасных коридоров для эвакуации гражданского населения из Мариуполя.
  • 28 апреля стало известно, что координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани отправилась в Запорожье, где планирует начать организацию эвакуации всех гражданских, которые заблокированы в Мариуполе.
  • Перед своей поездкой в ​​Москву и Киев, Гутерреш обсудил вопросы Мариуполя с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
  • Ранее вице-премьер-министр Ирина Верещук требовала от Гутерреша поговорить с Путином и договориться об эвакуации гражданского населения из Мариуполя. По ее словам, в бункерах "Азовстали" заблокированы около 1000 женщин и детей, а также полтысячи раненых.

Темы: ООНЗеленскийМариупольэвакуация
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