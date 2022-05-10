Государство ищет пути для спасения защитников из "Азовстали" – НГУ

Национальная гвардия заявляет, что все руководство Украины работает над эвакуацией гражданских и спасением военных, которые держат оборону на заводе "Азовсталь" в оккупированном Мариуполе.

Источник: НГУ в Facebook

Дословно НГУ: "Президент Украины лично, все руководство государства прилагают усилия по поиску возможностей для эвакуации гражданских из "Азовстали" и продолжают работать над применением процедуры "экстракшн" в отношении раненых бойцов, медиков и военных, в том числе с привлечением помощи мирового сообщества".

Детали: В НГУ напомнили, что все это время военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи по обороне города и стратегического объекта. Среди защитников Мариуполя ООСН "Азов", 12-я бригада Нацгвардии, 36-я отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, терроборона города – все они герои и все они должны быть спасены.

В Нацгвардии объяснили, что эвакуация – очень сложный процесс, поэтому много информации о действиях и планах и о текущих операциях разглашать не могут.

В то же время НГУ уверяет, что они продолжают искать решения и делать все возможное "для сохранения жизни военных и гражданских, для сдерживания врага и надлежащего выполнения конституционных обязанностей по защите государства".

Читайте также: Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис): Мы сделали все возможное и невозможное, чтобы оттянуть на себя превосходящие силы противника

ВИДЕО ДНЯ

Нам не нужны слова, а нужны действия. Что говорят матери и жены защитников с "Азовстали"

Вадим Бойченко: Что может быть хуже ада? А оно есть, и эта крепость называется "Азовсталь"

Предыстория: