Государство ищет пути для спасения защитников из "Азовстали" – НГУ
Национальная гвардия заявляет, что все руководство Украины работает над эвакуацией гражданских и спасением военных, которые держат оборону на заводе "Азовсталь" в оккупированном Мариуполе.
Источник: НГУ в Facebook
Дословно НГУ: "Президент Украины лично, все руководство государства прилагают усилия по поиску возможностей для эвакуации гражданских из "Азовстали" и продолжают работать над применением процедуры "экстракшн" в отношении раненых бойцов, медиков и военных, в том числе с привлечением помощи мирового сообщества".
Детали: В НГУ напомнили, что все это время военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи по обороне города и стратегического объекта. Среди защитников Мариуполя ООСН "Азов", 12-я бригада Нацгвардии, 36-я отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, терроборона города – все они герои и все они должны быть спасены.
В Нацгвардии объяснили, что эвакуация – очень сложный процесс, поэтому много информации о действиях и планах и о текущих операциях разглашать не могут.
В то же время НГУ уверяет, что они продолжают искать решения и делать все возможное "для сохранения жизни военных и гражданских, для сдерживания врага и надлежащего выполнения конституционных обязанностей по защите государства".
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Предыстория:
- Мариуполь с 1 марта находится в блокаде российских войск. Защитники Мариуполя находятся в подземельях "Азовстали". За последнюю неделю оттуда удалось эвакуировать женщин, детей и пожилых людей. Следующим шагом власти надеялись эвакуировать с завода медиков и раненых.
- 3 мая после частичной эвакуации мирных жителей с "Азовстали" российские войска начали штурм завода. 4 мая россияне прорвались на завод, который до этого бомбардировали и обстреливали. На "Азовстали" шли тяжелые бои. По состоянию на 5 мая штурм завода продолжался.
- 6 мая российские войска нарушили режим "тишины" в Мариуполе и обстреляли эвакуационный автомобиль, который ехал забрать гражданских из "Азовстали": погибли 3 военных, 6 получили ранения.
- 6 мая Зеленский заявил, что к спасению украинских военных из "Азовстали" в Мариуполе привлечены влиятельные государства.
- В полку Азов уверяют, что у них еще хватит оружия, чтобы бороться с российскими оккупантами.