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Государство ищет пути для спасения защитников из "Азовстали" – НГУ

Ирина БалачукВторник, 10 мая 2022, 11:32
Государство ищет пути для спасения защитников из Азовстали – НГУ
Завод "Азовсталь" под обстрелами российских войск. Скриншот из видео ООСН "Азов" в Telegram

Национальная гвардия заявляет, что все руководство Украины работает над эвакуацией гражданских и спасением военных, которые держат оборону на заводе "Азовсталь" в оккупированном Мариуполе.

Источник: НГУ в Facebook 

Дословно НГУ: "Президент Украины лично, все руководство государства прилагают усилия по поиску возможностей для эвакуации гражданских из "Азовстали" и продолжают работать над применением процедуры "экстракшн" в отношении раненых бойцов, медиков и военных, в том числе с привлечением помощи мирового сообщества".

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Детали: В НГУ напомнили, что все это время военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи по обороне города и стратегического объекта. Среди защитников Мариуполя ООСН "Азов", 12-я бригада Нацгвардии, 36-я отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, терроборона города – все они герои и все они должны быть спасены.

В Нацгвардии объяснили, что эвакуация – очень сложный процесс, поэтому много информации о действиях и планах и о текущих операциях разглашать не могут.

В то же время НГУ уверяет, что они продолжают искать решения и делать все возможное "для сохранения жизни военных и гражданских, для сдерживания врага и надлежащего выполнения конституционных обязанностей по защите государства".

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Темы: АзовМариупольвойна
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