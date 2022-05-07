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В Италии арестовали 140-метровую "яхту Путина"

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 мая 2022, 03:27
В Италии арестовали 140-метровую яхту Путина
Яхта "Шехерезада", скриншот видео

Итальянские власти арестовали в порту Марина-ди-Каррара 140-метровую суперяхту "Шехерезада", владельцем которой считают президента России Владимира Путина.

Источник: Министерство экономики и финансов Италии, Forbes

Детали: В пресс-релизе министерства говорится, что расследование, проведенное итальянской финансовой полицией, показало, что судно имеет "значительные экономические и деловые связи" с высокопоставленными лицами в российском правительстве и лицами, находящимися под санкциями Европейского Союза.

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По предложению Комитета финансовой безопасности министр экономики и финансов Даниэле Франко принял распоряжение об аресте яхты "Шахерезада", которая "уже долго находится под пристальным вниманием власти", до принятия ограничительных мер, предложенных ЕС.

По данным итальянского министерства, действия владельцев яхты "подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Что предшествовало: Соратники Навального рассказали о 140-метровой "яхте Путина".

ВИДЕО ДНЯ

Позже "Украинская правда" изучила маршруты "яхты Путина".

Предыстория:

  • 7 февраля немецкое издание Bild сообщило, что роскошную яхту "Graceful", принадлежащую российскому президенту Владимиру Путину, вывели из порта Гамбурга во избежание ее конфискации.
  • 28 февраля проект Михаила Ходорковского "Фактор" показал это драгоценное судно Путина, которое президенту РФ якобы подарил олигарх Роман Абрамович.
  • В начале марта немецкие власти конфисковали в Гамбурге яхту Dilbar российского миллиардера Алишера Усманова, попавшего под санкции Евросоюза, а и Италии попали под арест яхты российских олигархов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.

Знать больше: "Русский корабель иди на х*й". УП нашла в Европе яхты российских олигархов

Темы: ИталияПутинсанкции
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