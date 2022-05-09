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Коллаборант Сальдо говорит, что Херсонщину не планируют присоединять к Крыму

"Украинская правда"Понедельник, 9 мая 2022, 19:23
владимир сальдо. фото: facebook-страница подозреваемого в госизмене

Глава оккупационной администрации в Херсонской области Владимир Сальдо говорит, что Херсонщину не планируют объединять с оккупационной администрацией Крыма, но могут внести в какое-то федеральное объединение.

Источник: Сальдо в интервью для российского государственного информагентства "ТАСС"

Прямая речь Сальдо: "Это разговоры из сферы кулуарных предположений. Официальных разговоров и планов таковых нет. Может, это мое предположение будет создан какой-то федеральный округ, в который войдет Крым, Херсонская, Запорожская области, но область будет оставаться областью.

Планов ее смены административно-территориального устройства нет".

Детали: Сальдо сказал, что оккупанты планируют создать русскоязычные школы, а также принуждать бизнес продавать свои товары для оккупантов в Крыму, а также на захваченных территориях Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, по его словам, пенсионерам в Геническе уже начали выплачивать пенсии в российских рублях, но в целом в области продолжается оборот гривны.

Коллаборант оккупантов убежден, что большинству населения понравилось восстановление герба времен Российской империи с двуглавым орлом.

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Справка: 65-летний Владимир Сальдо был мэром Херсона с 2002 по 2012 год (три каденции), нардепом от Партии регионов в Верховной Раде 7 созыва. С начала полномасштабной войны поддержал российскую оккупацию Херсона.

Предыстория:

  • Украинская прокуратура объявила Сальдо подозрение в совершении государственной измены. Оккупанты "назначили" его главой области 26 апреля.
  • Коллаборанты планируют отключить украинцам в области Instagram и Facebook, чтобы принудительно транслировать через интернет российскую пропаганду.
  • Оккупационная администрация в Херсонской области вернула в области герб с двуглавым орлом времен Российской империи и пытается заставить людей получать гражданство РФ. В подвалах Херсонской области оккупанты держат сотни украинцев, пытая и убивая их.
  • В середине мая, по данным американской разведки, Россия попытается "оформить аннексию" Херсонской области.

Темы: Херсонская областьХерсоноккупацияколлаборационизм
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