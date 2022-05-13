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Нарабатывается договор об эвакуации из "Азовстали": начнут с тяжелораненых – Верещук

Алена МазуренкоПятница, 13 мая 2022, 00:05
Нарабатывается договор об эвакуации из Азовстали: начнут с тяжелораненых – Верещук

Вицепремьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что ведутся переговоры при посредничестве Турции об эвакуации военных из "Азовстали" - начнут с тяжелораненых.

Источник: сайт МинТОТ

Прямая речь: "Мы начали новый раунд переговоров вокруг дорожной карты спецоперации. Начинаем с тяжелораненых.

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Есть Красный Крест, они сегодня (12 мая – ред.) встречаются с россиянами. Провели с ними (МККК – ред.), а также с ООН, переговоры и дали им мандат.

Мы хотим, чтобы был подписан документ: как именно будет происходить эвакуация из "Азовстали", готовимся к подписанию".

Детали: Верещук уточнила, что посредником в текущем раунде переговоров согласилась выступить Турция.

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По ее словам, спецоперация будет иметь несколько этапов. Первый из них – эвакуация тяжелораненых.

На "Азовстали" находятся бойцы батальона "Азов", солдаты и офицеры ВСУ, Национальной полиции, пограничники. Все они нуждаются в спасении.

Она сообщила, что 12 мая представители Международного Комитета Красного Креста встречались в РФ для согласования этого этапа спецоперации по эвакуации из "Азовстали".

Украинские бойцы, держащие оборону на "Азовстали", сообщали, что на территории завода находятся почти 600 раненых военных, однако с каждым днем обстрелов увеличивается число погибших и раненых.

Число погибших защитников Мариуполя украинские бойцы не называют.

Что было раньше: Верещук сообщила, что украинская сторона ведет переговоры только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах, а если удастся обменять 38 тяжелых, "будем двигаться дальше".

Кроме того, в РФ заявили, что готовы открыть коридоры для эвакуации гражданского населения на территорию подконтрольную украинской власти и в иностранные государства.

Предыстория: 

  • 11 мая вице-премьер сообщила, что украинская сторона предлагает россиянам обменять тяжелораненых украинских военных, остающихся на "Азовстали", на пленных военных РФ.
  • Верещук также пояснила, что по состоянию на сейчас военным путем деблокировать "Азовсталь" невозможно.
  • Российские оккупанты отказались от процедуры extraction защитников Мариуполя морем в нейтральную страну. Также они сказали, что после вывоза всех гражданских из бункеров, у них, дескать, "развязаны руки".
  • Российские войска штурмуют "Азовсталь" с применением авиации, кораблей и сухопутных подразделений.
  • Турция предлагала России вывезти украинских военных из Мариуполя и гарантировать, что до конца войны они больше не будут воевать, а останутся в Турции.

Темы: эвакуацияАзовМариуполь
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