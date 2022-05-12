"Азов" в Мариуполе, несмотря ни на что, продолжает выбивать оккупантов с позиций
Бойцы полка "Азов", несмотря на значительное преобладание сил противника и нехватку боеприпасов, продолжают выбивать врага с захваченных позиций на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Источник: Азов Мариуполь
Дословно: "На 78 день полномасштабной войны, в условиях полного окружения, несмотря на крайне сложную обстановку, нехватку боеприпасов и большое количество раненых – бойцы полка "Азов" продолжают выбивать врага с ранее захваченных им позиций на территории завода "Азовсталь".
Защитники Мариуполя штурмуют вражеские позиции, делая невозможное, несмотря на постоянное использование врагом авиации, корабельной и ствольной артиллерии, танков и другого вооружения".
Детали: "Азов" опубликовал видео атаки украинских бойцов на оккупантов.
Предыстория:
- Российские оккупанты отказались от процедуры extraction защитников Мариуполя морем в нейтральную страну. Также они сказали, что после вывоза всех гражданских из бункеров, у них, дескать, "развязаны руки".
- Российские войска штурмуют "Азовсталь" с применением авиации, кораблей и сухопутных подразделений.
- Россияне блокируют выходы из подземных бункеров, где скрываются украинские защитники, но даже несмотря на это, украинские военные осуществляют успешные контратаки против захватчиков.
- Вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что Украина готова обменять пленных россиян на тяжелораненых военных в подземельях "Азовстали".