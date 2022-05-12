"Азов" в Мариуполе, несмотря ни на что, продолжает выбивать оккупантов с позиций

Бойцы полка "Азов", несмотря на значительное преобладание сил противника и нехватку боеприпасов, продолжают выбивать врага с захваченных позиций на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Источник: Азов Мариуполь

Дословно: "На 78 день полномасштабной войны, в условиях полного окружения, несмотря на крайне сложную обстановку, нехватку боеприпасов и большое количество раненых – бойцы полка "Азов" продолжают выбивать врага с ранее захваченных им позиций на территории завода "Азовсталь".

Защитники Мариуполя штурмуют вражеские позиции, делая невозможное, несмотря на постоянное использование врагом авиации, корабельной и ствольной артиллерии, танков и другого вооружения".

Детали: "Азов" опубликовал видео атаки украинских бойцов на оккупантов.

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