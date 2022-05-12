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"Азов" в Мариуполе, несмотря ни на что, продолжает выбивать оккупантов с позиций

Катерина ТищенкоЧетверг, 12 мая 2022, 21:16
Азов в Мариуполе, несмотря ни на что, продолжает выбивать оккупантов с позиций
скриншот видео

Бойцы полка "Азов", несмотря на значительное преобладание сил противника и нехватку боеприпасов, продолжают выбивать врага с захваченных позиций на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Источник: Азов Мариуполь

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Дословно: "На 78 день полномасштабной войны, в условиях полного окружения, несмотря на крайне сложную обстановку, нехватку боеприпасов и большое количество раненых – бойцы полка "Азов" продолжают выбивать врага с ранее захваченных им позиций на территории завода "Азовсталь".

Защитники Мариуполя штурмуют вражеские позиции, делая невозможное, несмотря на постоянное использование врагом авиации, корабельной и ствольной артиллерии, танков и другого вооружения".

Детали: "Азов" опубликовал видео атаки украинских бойцов на оккупантов.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Российские оккупанты отказались от процедуры extraction защитников Мариуполя морем в нейтральную страну. Также они сказали, что после вывоза всех гражданских из бункеров, у них, дескать, "развязаны руки".
  • Российские войска штурмуют "Азовсталь" с применением авиации, кораблей и сухопутных подразделений.
  • Россияне блокируют выходы из подземных бункеров, где скрываются украинские защитники, но даже несмотря на это, украинские военные осуществляют успешные контратаки против захватчиков.
  • Вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что Украина готова обменять пленных россиян на тяжелораненых военных в подземельях "Азовстали".

Темы: МариупольАзоввойна
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