Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Азов" в Мариуполе, несмотря ни на что, продолжает выбивать оккупантов с позиций

Катерина ТищенкоЧетверг, 12 мая 2022, 21:16
скриншот видео

Бойцы полка "Азов", несмотря на значительное преобладание сил противника и нехватку боеприпасов, продолжают выбивать врага с захваченных позиций на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Источник: Азов Мариуполь

Дословно: "На 78 день полномасштабной войны, в условиях полного окружения, несмотря на крайне сложную обстановку, нехватку боеприпасов и большое количество раненых – бойцы полка "Азов" продолжают выбивать врага с ранее захваченных им позиций на территории завода "Азовсталь".

Защитники Мариуполя штурмуют вражеские позиции, делая невозможное, несмотря на постоянное использование врагом авиации, корабельной и ствольной артиллерии, танков и другого вооружения".

Детали: "Азов" опубликовал видео атаки украинских бойцов на оккупантов.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российские оккупанты отказались от процедуры extraction защитников Мариуполя морем в нейтральную страну. Также они сказали, что после вывоза всех гражданских из бункеров, у них, дескать, "развязаны руки".
  • Российские войска штурмуют "Азовсталь" с применением авиации, кораблей и сухопутных подразделений.
  • Россияне блокируют выходы из подземных бункеров, где скрываются украинские защитники, но даже несмотря на это, украинские военные осуществляют успешные контратаки против захватчиков.
  • Вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что Украина готова обменять пленных россиян на тяжелораненых военных в подземельях "Азовстали".

Темы: МариупольАзоввойна
Главное сегодня

Враг стягивает артиллерию в Брянскую область для обстрелов Черниговщины – сводка

фотоРоссияне продолжают использовать авиабазу возле Мелитополя – CNN

Сенатор-республиканец затормозил выделение Украине $40 млрд

Нарабатывается договор об эвакуации из "Азовстали": начнут с тяжелораненых – Верещук

УПЦ МП обвинила Порошенко и ПЦУ в создании повода для вторжения России

видео"Азов" в Мариуполе, несмотря ни на что, продолжает выбивать оккупантов с позиций

Все новости...
Мариуполь
Нарабатывается договор об эвакуации из "Азовстали": начнут с тяжелораненых – Верещук
Украина просит Совбез ООН об эвакуации раненых из "Азовстали"
"Скорая" вернулась пустой. История медсестры, которая ехала спасать мариупольцев из "Азовстали"
Последние новости
08:12
картаХарьковская область: в селе Шебелинка российский снаряд убил 3 человека и ранил 5
08:07
картыДанные указывают, что РФ не хватает ресурсов для наступления в районе Изюма – ISW
08:01
Испания нашла яхты и другие активы 15 российских олигархов, попавших под санкции ЕС
07:48
фотоСпутник показал, как ВСУ атакуют российский корабль возле Змеиного
07:20
МИД Британии: Санкции нужно сохранять до тех пор, пока Россия не покинет Украину
06:54
Враг стягивает артиллерию в Брянскую область для обстрелов Черниговщины – сводка
06:50
Правительство Финляндии 15 мая предложит подать заявку на вступление в НАТО – глава МИД
06:45
фотоРоссияне продолжают использовать авиабазу возле Мелитополя – CNN
06:12
Британия и США подписали соглашение о совместных коммерческих космических полетах
05:38
Стало известно, с кем Kalush Orchestra поборется за победу: результаты 2-го полуфинала Евровидения-2022
Все новости...