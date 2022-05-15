Жены защитников Мариуполя: Нужно вывести весь гарнизон, ситуация ужасная

Жены защитников Мариуполя призывают мировое сообщество добиваться освобождения путем "экстракции" всего гарнизона, расположенного сейчас на "Азовстали", а не только тяжелораненых, ведь на заводе почти не осталось воды, еды и медикаментов.

Источник: жены героев – Анна Науменко, Екатерина Прокопенко, Юлия Федосюк, Ольга Андрианова, Дарья Цикунова – в онлайн-разговоре с журналистами

Прямая речь: "Количество раненых постоянно меняется, потому что одни умирают, другие добавляются из-за обстрелов и бомбардировок. Мы знаем, что было около 700 человек – сейчас их количество мы не знаем…

Конечно, в первую очередь нужно выводить тяжелораненых, которые могут погибнуть в следующие сутки, но мы настаиваем на эвакуации абсолютно всех. Потому что это абсурд: сегодня мы выводим всех раненых – завтра у нас еще двести раненых, потому что постоянно происходит бомбардировка.

Нужно говорить об эвакуации, о коридоре для всего гарнизона. Только так мы сможем эвакуировать кучу людей. Они до сих пор живы, есть раненые, есть боеспособные бойцы, есть тела, которые нужно вывезти".

Детали: По словам женщин, ситуация с ранеными "ужасная", потому что речь идет о тяжелых случаях: отсутствии руки или ноги, перебитых внутренних органах, огромных травмах. На мелкие повреждения бойцы не обращают внимания.

Антибиотики есть в очень ограниченном количестве – для самых тяжелых случаев. Люди с ампутациями лежат сейчас без антибиотиков, без обезболивающих. Люди с тяжелыми ранениями просто терпят боль, сказала одна из женщин.

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"Им сейчас ампутируют конечности даже с маленькими повреждениями и без обезболивающего, просто режут по живому… У них нет никакой медицины. У них есть стакан воды на всех – они делают глоток раз в 5-6 часов", – добавила другая.

В помещении, в котором обустроен госпиталь, очень жарко, туда мало возможности передавать еду и воду, которых действительно мало.

У людей развивается сепсис.

Женщины убеждены, что "военная деблокада возможна, но на это нет времени", потому что она возможна для Мариуполя, когда будут освобождены другие города.

Поэтому жены защитников надеются на объединение усилий властей Украины и других стран и успех этой коалиции в вопросе спасения людей с "Азовстали",

Женщины также поблагодарили группу "Kalush Orchestra" за просьбу спасти Мариуполь и "Азовсталь" со сцены "Евровидения".

Этому предшествовало: 14 мая боец ​​с позывным "Полиция", который находится на заводе "Азовсталь", рассказал, что там около 600 раненых, почти нет медикаментов, воды и пищи, ампутации бойцам делают без обезболивания.

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