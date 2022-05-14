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Родные защитников "Азовстали" просят Китай вмешаться в ситуацию

Ирина БалачукСуббота, 14 мая 2022, 13:28
Родные защитников Азовстали просят Китай вмешаться в ситуацию
Родственники защитников Мариуполя. Скриншот из видеотрансляции

Родственники защитников "Азовстали" призвали Китай помочь с экстракцией украинских военных из Мариуполя.

Источник: родственники бойцов на пресс-конференции 14 мая

Общее заявление родственников защитников Мариуполя: "Просим Китай вмешаться и стать миротворцем в этой войне, стать спасением для наших бойцов из Мариуполя, из "Азовстали". Время идет на дни, минуты, секунды. В аду наши воины уже побывали, дайте им возможность увидеть солнце".

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Детали: Родственники защитников напомнили, что "Китай знает историю страданий, цену независимости и что такое борьба двух мировоззрений", и выразили надежду, что Китай "не останется в стороне и будет не молчать".

Родные просят провести процедуру экстракции и вывезти защитников Мариуполя, раненых бойцов и тела погибших воинов в третью страну, где они будут находиться до конца войны. Такой страной, по их словам, может быть Турция, и ее президент согласен на экстракцию в его страну.

Родственники напомнили, что уже обращались к лидерам всех стран, и Китай, вероятно, единственная страна, к которой еще не обращались.

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"Мы просим многоуважаемого Си Дзиньпина сделать все для спасения мировых ценностей, для спасения защитников Мариуполя", – подытожили родные защитников "Азовстали".

Детали: По их данным, лидеры Украины уже обратились с официальным письмом к Си Дзиньпину.

Узнать больше: Лица "Азов.Стали". Истории о защитниках Мариуполя

Предыстория: 

  • Ранее МинВОТ сообщило, что ведутся переговоры при посредничестве Турции, ООН и МККК  об эвакуации военных из "Азовстали", начнут с тяжелораненых. Украина желает, чтобы был подписан документ, как именно будет происходить эвакуация из "Азовстали", и сейчас идет подготовка к его подписанию.
  • Сейчас Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек из "Азовстали" в Мариуполе. Ранее сообщалось, что украинская сторона ведет переговоры только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах.
  • Российские оккупанты отказались от процедуры extraction защитников Мариуполя морем в нейтральную страну. Также они сказали, что после вывоза всех гражданских из бункеров, у них "развязаны руки".
  • Турция предлагала России вывезти украинских военных из Мариуполя и гарантировать, что до конца войны они больше не будут воевать, а останутся в Турции.
  • 11 мая вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что украинская сторона предлагает россиянам обменять тяжелораненых украинских военных, остающихся на "Азовстали", на пленных военных РФ.

Темы: МариупольАзовКитай
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