Родные защитников "Азовстали" просят Китай вмешаться в ситуацию

Родственники защитников "Азовстали" призвали Китай помочь с экстракцией украинских военных из Мариуполя.

Источник: родственники бойцов на пресс-конференции 14 мая

Общее заявление родственников защитников Мариуполя: "Просим Китай вмешаться и стать миротворцем в этой войне, стать спасением для наших бойцов из Мариуполя, из "Азовстали". Время идет на дни, минуты, секунды. В аду наши воины уже побывали, дайте им возможность увидеть солнце".

Детали: Родственники защитников напомнили, что "Китай знает историю страданий, цену независимости и что такое борьба двух мировоззрений", и выразили надежду, что Китай "не останется в стороне и будет не молчать".

Родные просят провести процедуру экстракции и вывезти защитников Мариуполя, раненых бойцов и тела погибших воинов в третью страну, где они будут находиться до конца войны. Такой страной, по их словам, может быть Турция, и ее президент согласен на экстракцию в его страну.

Родственники напомнили, что уже обращались к лидерам всех стран, и Китай, вероятно, единственная страна, к которой еще не обращались.

"Мы просим многоуважаемого Си Дзиньпина сделать все для спасения мировых ценностей, для спасения защитников Мариуполя", – подытожили родные защитников "Азовстали".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: По их данным, лидеры Украины уже обратились с официальным письмом к Си Дзиньпину.

Узнать больше: Лица "Азов.Стали". Истории о защитниках Мариуполя

Предыстория: