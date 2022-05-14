Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Родные защитников "Азовстали" просят Китай вмешаться в ситуацию

Ирина БалачукСуббота, 14 мая 2022, 13:28
Родственники защитников Мариуполя. Скриншот из видеотрансляции

Родственники защитников "Азовстали" призвали Китай помочь с экстракцией украинских военных из Мариуполя.

Источник: родственники бойцов на пресс-конференции 14 мая

Общее заявление родственников защитников Мариуполя: "Просим Китай вмешаться и стать миротворцем в этой войне, стать спасением для наших бойцов из Мариуполя, из "Азовстали". Время идет на дни, минуты, секунды. В аду наши воины уже побывали, дайте им возможность увидеть солнце".

Детали: Родственники защитников напомнили, что "Китай знает историю страданий, цену независимости и что такое борьба двух мировоззрений", и выразили надежду, что Китай "не останется в стороне и будет не молчать".

Родные просят провести процедуру экстракции и вывезти защитников Мариуполя, раненых бойцов и тела погибших воинов в третью страну, где они будут находиться до конца войны. Такой страной, по их словам, может быть Турция, и ее президент согласен на экстракцию в его страну.

Родственники напомнили, что уже обращались к лидерам всех стран, и Китай, вероятно, единственная страна, к которой еще не обращались.

"Мы просим многоуважаемого Си Дзиньпина сделать все для спасения мировых ценностей, для спасения защитников Мариуполя", – подытожили родные защитников "Азовстали".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: По их данным, лидеры Украины уже обратились с официальным письмом к Си Дзиньпину.

Узнать больше: Лица "Азов.Стали". Истории о защитниках Мариуполя

Предыстория: 

  • Ранее МинВОТ сообщило, что ведутся переговоры при посредничестве Турции, ООН и МККК  об эвакуации военных из "Азовстали", начнут с тяжелораненых. Украина желает, чтобы был подписан документ, как именно будет происходить эвакуация из "Азовстали", и сейчас идет подготовка к его подписанию.
  • Сейчас Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек из "Азовстали" в Мариуполе. Ранее сообщалось, что украинская сторона ведет переговоры только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах.
  • Российские оккупанты отказались от процедуры extraction защитников Мариуполя морем в нейтральную страну. Также они сказали, что после вывоза всех гражданских из бункеров, у них "развязаны руки".
  • Турция предлагала России вывезти украинских военных из Мариуполя и гарантировать, что до конца войны они больше не будут воевать, а останутся в Турции.
  • 11 мая вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что украинская сторона предлагает россиянам обменять тяжелораненых украинских военных, остающихся на "Азовстали", на пленных военных РФ.

Темы: МариупольАзовКитай
Главное сегодня

видеоЕвровидение: Kalush Orchestra призвал мир спасти защитников Мариуполя

Зеленский: Оккупанты на 80-й день вторжения пытаются показать хоть какую-то победу

Писатель Кинг: Путин думал, что Украина "болонка", а она – "росомаха"

Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий

Оккупанты продолжают наступление на востоке, проводят штурмовые действия – Генштаб

фотоЭвакуационную колонну из Мариуполя пропустили в сторону Запорожья: ждали пропуска 3 дня

Все новости...
Украина сможет избежать затягивания войны – генерал армии США
Оккупанты стягивают на Змеиный комплексы ПВО – ОК "Юг"
На Изюмском направлении ВСУ перешли в контрнаступление – Синегубов
Лавров: Мы принимаем брошенный Западом вызов
Последние новости
00:01
ПВО "распаковала" третью сотню сбитых российских самолетов
23:45
Посол России заявил, что ее "капитуляции" в Украине никогда не будет
23:30
видеоЕвровидение: Kalush Orchestra призвал мир спасти защитников Мариуполя
22:52
Помощь Украине может предотвратить глобальный голод – президент
22:41
Зеленский предлагает называть улицы именами тех, кто спасал евреев от нацистов
22:23
Зеленский: Оккупанты на 80-й день вторжения пытаются показать хоть какую-то победу
22:15
С территории России на Сумщину снова прилетели мины – глава ОВА
22:01
Россияне снова готовятся переправляться через Северский Донец – Гайдай
22:00
Россияне совершили более 300 преступлений против культурного наследия Украины
21:56
На востоке за день отбиты 12 атак, на 6 локациях идут бои
Все новости...