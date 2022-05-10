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Путин передал планирование войны от ФСБ в ГРУ – расследователи

Денис КарловскийВторник, 10 мая 2022, 18:38
сергеем шойгу (слева) и Владимир Путин (справа). фото иллюстративный: getty images

По данным журналистов-расследователей, Кремль поставил во главе разведывательных операций в Украине военную разведку ГРУ вместо Пятого директората ФСБ.

Источник: журналисты-расследователи, занимающиеся вопросами российских спецслужб, Андрей Солдатов и Ирина Бороган для Центра политического анализа Европы

Детали: По данным Солдатова и Бороган, российский президент Владимир Путин лишил Федеральную службу безопасности РФ какой-либо роли в разведке и планировании войны в Украине. Он передал эти функции первому заместителю главы Главного разведывательного управления министерства обороны РФ Владимиру Алексееву.

Именно Алексеева власти Великобритании и Европейского Союза обвиняют в подготовке и реализации операции по отравлению семьи Скрипалей в Солсбери в 2018 году. Также правительство США ввело против Алексеева санкции из-за его причастности к кибератакам на Демократическую партию США и вмешательству в американские президентские выборы 2016 года.

Как одно из доказательств журналисты приводят материал кремлевского медиа "Царьград ТВ", где показывали главных командующих так называемой "спецоперации" в Украине. Кроме генерала Александра Дворникова, командующих военными округами и крупными соединениями, кремлевские пропагандисты отдельно выделили Алексеева – как ответственного за разведку так называемой "специальной военной операции" в Украине.

Солдатов и Бороган объясняют, что такое публичное освещение преследует цель отстранить от власти ФСБ, прежде всего главу Пятого директората Сергея Беседу от любой роли в войне. По их словам, отсутствие народной поддержки оккупации (как обещали в отчетах Путину) и доступ западных шпионов к российским планам в преддверии вторжения испортили положение спецслужбы в глазах Путина.

Алексеев отличается на фоне остальных российских командиров тем, что он является выходцем из военного спецназа – 14-го директората ГРУ МО. Это довольно прямолинейные и брутальные спецназовцы, которые не проводят "изощренные спецоперации".

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Алексеев был лично вовлечен в военные действия российской армии в Сирии и на Донбассе (до полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года). Коллеги описывают его как самоуверенного и склонного к бездумной жестокости.

Владимир Алексеев
Владимир Алексеев
Фото: минобороны рф

Отдельно расследователи отметили, что Беседу сначала бросили за решетку в СИЗО "Лефортово", где в сталинские времена держали всех, кто попал в немилость Кремля. Но потом его публично показали на похоронах одного генерала, но назвали его как "и.о. председателя Пятого директората ФСБ".

По мнению Солдатова и Бороган, Путин этим жестом пытается дать фальшивый сигнал российским элитам, начинающим сомневаться в способности Путина привести в порядок ситуацию, что будто бы "все идет по плану" с войной против Украины. Дескать, всякие "слухи о чистке спецслужб являются только слухами".

В то же время источники Солдатова и Бороган утверждают, что Беседу фактически лишили каких-либо полномочий, а среди сотрудников ФСБ средней ступени провели аресты и обыски на квартирах.

Предыстория:

  • Еще в начале марта Путин посадил под домашний арест Беседу, отвечавшего за подрывные операции в странах бывшего СССР. Журналисты говорили, что Путин был досадно разочарован некачественной разведкой ФСБ, в частности обещаниями, что украинцы будут массово радоваться российской оккупации.
  • Впоследствии Солдатов заявил, что Беседу бросили в подземные карцеры СИЗО "Лефортово" – в том же здании, где он работал.
  • Несмотря на неудачи в планировании и разведке о войне в Украине, ФСБ пытаются показать "успехи" в репрессиях граждан внутри страны, расследовании собственных инсценировок и организации провокаций на остальных оккупированных Россией территориях.

Темы: ФСБПутинРосcияразведка
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