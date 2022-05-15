Терехов надеется запустить метро в Харькове "через неделю-две"

люди живут на одной из станций метрополитена харькова, 11 мая. фото: getty images

Мэр Харькова Игорь Терехов надеется возобновить движение поездов в городском метрополитене через одну или две недели, перед этим расселив людей с платформ станций в общежития.

Источник: интервью Терехова для "Факты ICTV"

Прямая речь Терехова: "Мы договорились с руководством метрополитена, были в тоннелях, на станции обследовали вместе с профильными институтами, насколько это возможно. Во время сильных бомбардировок у нас был иссечен метромост. Сегодня нам приходит их оценка, что он пока в нормальном состоянии, через него можно пропускать составы метрополитена.

Я думаю, неделю-две, и первые поезда уже начнут ходить по метрополитену. Безусловно, метрополитен является основным видом транспорта в мегаполисе, как Харьков. И нам нужно его запускать.

Буквально с понедельника (16 мая – ред.) начнем переселять людей, живущих на станциях метрополитена, в общежития, предоставлять им все необходимые условия, продукты, медикаменты, постельные принадлежности.

Детки будут ходить в школу, к ним будут ходить учителя. С малышами будут заниматься воспитатели детских садов, создадим нормальные, человеческие условия для жизни. Людей мы будем переселять, чтобы в ближайшее время запускать линии метрополитена. Для нас это очень важно".

Детали: Терехов считает, что людей, вынужденно проживающих в метрополитене, следует разместить в общежитиях учебных заведений и предприятий, а не строить временное жилье.

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Мэр Харькова рассказал, что люди постепенно возвращаются в город, учитывая отсутствие массивных обстрелов, как раньше. По словам Терехова, на улицах даже начали появляться небольшие пробки автомобилей.

Кроме того, мэр сказал, что более 50% вагонов трамваев были повреждены в результате обстрелов россиян, поэтому трамваи будут ходить в ограниченном составе и по нескольким маршрутам.

Также были повреждены провода для троллейбусов в нескольких местах, но городской совет уже заказал новый кабель для восстановления поврежденных троллейбусных линий.

Сотрудники коммунальных предприятий работают круглосуточно, по словам мэра, чтобы быстро восстановить движение общественного транспорта и обеспечить возможность горожанам добраться до центра города из других микрорайонов.

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