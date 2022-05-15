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Терехов надеется запустить метро в Харькове "через неделю-две"

Денис КарловскийВоскресенье, 15 мая 2022, 17:31
Терехов надеется запустить метро в Харькове через неделю-две
люди живут на одной из станций метрополитена харькова, 11 мая. фото: getty images

Мэр Харькова Игорь Терехов надеется возобновить движение поездов в городском метрополитене через одну или две недели, перед этим расселив людей с платформ станций в общежития.

Источник: интервью Терехова для "Факты ICTV"

Прямая речь Терехова: "Мы договорились с руководством метрополитена, были в тоннелях, на станции обследовали вместе с профильными институтами, насколько это возможно. Во время сильных бомбардировок у нас был иссечен метромост. Сегодня нам приходит их оценка, что он пока в нормальном состоянии, через него можно пропускать составы метрополитена.

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Я думаю, неделю-две, и первые поезда уже начнут ходить по метрополитену. Безусловно, метрополитен является основным видом транспорта в мегаполисе, как Харьков. И нам нужно его запускать.

Буквально с понедельника (16 мая – ред.) начнем переселять людей, живущих на станциях метрополитена, в общежития, предоставлять им все необходимые условия, продукты, медикаменты, постельные принадлежности.

Детки будут ходить в школу, к ним будут ходить учителя. С малышами будут заниматься воспитатели детских садов, создадим нормальные, человеческие условия для жизни. Людей мы будем переселять, чтобы в ближайшее время запускать линии метрополитена. Для нас это очень важно".

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Детали: Терехов считает, что людей, вынужденно проживающих в метрополитене, следует разместить в общежитиях учебных заведений и предприятий, а не строить временное жилье.

Мэр Харькова рассказал, что люди постепенно возвращаются в город, учитывая отсутствие массивных обстрелов, как раньше. По словам Терехова, на улицах даже начали появляться небольшие пробки автомобилей.

Кроме того, мэр сказал, что более 50% вагонов трамваев были повреждены в результате обстрелов россиян, поэтому трамваи будут ходить в ограниченном составе и по нескольким маршрутам.

Также были повреждены провода для троллейбусов в нескольких местах, но городской совет уже заказал новый кабель для восстановления поврежденных троллейбусных линий.

Сотрудники коммунальных предприятий работают круглосуточно, по словам мэра, чтобы быстро восстановить движение общественного транспорта и обеспечить возможность горожанам добраться до центра города из других микрорайонов.

Предыстория:

  • 13 мая Терехов заявил, что с понедельника 16 мая возобновит работу наземного общественного транспорта Харькова. Проезд в нем будет бесплатным в течение 2 недель. Перед этим 10 мая, общаясь с горожанами возле центра гуманитарной помощи, Терехов говорил, что для возобновления работы метрополитена понадобится 2 месяца после того, как смогут разместить в других местах проживающих на станциях метро людей.
  • Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сказал 15 мая, что в Харьков ежедневно возвращается около 2 тысяч человек. Он также разъяснил, что на подземных платформах метрополитена вынуждены жить 4,5 тысячи людей, потерявших дома.
  • Американские военные аналитики полагают, что Украина победила Россию в битве за Харьков. По состоянию на 15 мая, российская армия продолжает отступать из окрестностей города на север.

Темы: ХарьковВоенное положениетранспортметро
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