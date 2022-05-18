Зеленский предложил Раде продлить военное положение
Среда, 18 мая 2022, 12:35
Президент Владимир Зеленский предлагает продлить срок военного положения в Украине.
Источник: сайт Верховной Рады
Детали: Проект закона №7389 об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" зарегистрирован в парламенте 18 мая.
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Текст документа на сайте ВР отсутствует.
Предыстория:
- 24 февраля президент Владимир Зеленский ввел военное положение в связи с началом полномасштабного вторжения России в Украину.
- 14 марта Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения в Украине.
- 15 марта Верховная Рада утвердила указ президента о продлении срока действия военного положения в Украине с 26 марта еще на 30 суток – до 25 апреля.
- 19 апреля Зеленский внес в ВР законопроект "О продлении срока действия военного положения в Украине" еще на 30 суток – до 25 мая.
- 21 апреля парламент продлил военное положение еще на месяц.
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