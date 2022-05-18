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Зеленский предложил Раде продлить военное положение

Ирина БалачукСреда, 18 мая 2022, 12:35
Зеленский предложил Раде продлить военное положение
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский предлагает продлить срок военного положения в Украине.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Проект закона №7389 об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" зарегистрирован в парламенте 18 мая.

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Темы: ЗеленскийВоенное положениевойназаконодательство
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