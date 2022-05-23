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МИД России допускает обмен бойцов с "Азовстали"

Роман ПетренкоПонедельник, 23 мая 2022, 12:06
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Заместитель главы МИД России Андрей Руденко допустил обсуждение с Украиной обмена защитников Мариуполя.

Источник: "РИА Новости"

Детали: Никакой дополнительной информации он не предоставил.

Однако ранее член российской переговорной группы и депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявил, что российские власти "изучат вопрос" обмена задержанного народного депутата Виктора Медведчука на защитников Мариуполя, но впоследствии вечером "передумал".

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Темы: АзовМариупольпленныеРосcия
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