МИД России допускает обмен бойцов с "Азовстали"
Понедельник, 23 мая 2022, 12:06
Заместитель главы МИД России Андрей Руденко допустил обсуждение с Украиной обмена защитников Мариуполя.
Источник: "РИА Новости"
Детали: Никакой дополнительной информации он не предоставил.
Однако ранее член российской переговорной группы и депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявил, что российские власти "изучат вопрос" обмена задержанного народного депутата Виктора Медведчука на защитников Мариуполя, но впоследствии вечером "передумал".
Предыстория:
- Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские. Они просили мир о спасении: морпехи – об "экстракции", "Азов" – хотя бы об эвакуации раненых бойцов.
- 16 мая россияне продолжали попытки зайти на завод или заблокировать выход из бункеров "Азовстали", а затем заявили, что якобы договорились с украинскими защитниками о вывозе раненых бойцов на оккупированную территорию.
- В Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и теперь у командиров есть приказ сохранить жизнь личного состава. В Минобороны объяснили, что нет другого варианта спасения защитников из "Азовстали", кроме как выйти к противнику.
- Западные СМИ сообщали, что 17 мая с "Азовстали" выехали, по меньшей мере, 7 автобусов с украинскими бойцами под контролем российских оккупантов. 256 защитников, включая 51 раненого, вывезли в колонию в Еленовке. Украинских бойцов будут допрашивать.