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Херсонскую область покинуло 50% населения – глава ХОВА

Мазуренко Алена Вторник, 24 мая 2022, 17:51
ФОТО ГОРСОВЕТА ХЕРСОНА

Глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута заявил, что территорию области покинуло 50% населения, так как люди не хотят жить в оккупации. 

Источник: Лагута в эфире телемарафона

Прямая речь: "Сейчас, наверное, половина области, около 50% Херсонской области уже уехали, потому что люди не хотят жить в оккупации и с оккупантами.

Они хотят уехать как можно скорее, покидая дома, бизнес. Они оставляют все. Все больше и больше людей не хотят жить в оккупации.

Оккупанты и коллаборанты не выпускают людей, чтобы было с кем "работать".

Детали: Он отметил, что уже 10 дней российские оккупанты не дают людям покинуть регион в сторону, подконтрольную Украине.

Также Лагута добавил, что весь регион ждет деоккупации.

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Напомним:

Темы: Херсонская областьоккупациявойнаРосcия
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