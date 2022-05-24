Херсонскую область покинуло 50% населения – глава ХОВА
Глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута заявил, что территорию области покинуло 50% населения, так как люди не хотят жить в оккупации.
Источник: Лагута в эфире телемарафона
Прямая речь: "Сейчас, наверное, половина области, около 50% Херсонской области уже уехали, потому что люди не хотят жить в оккупации и с оккупантами.
Они хотят уехать как можно скорее, покидая дома, бизнес. Они оставляют все. Все больше и больше людей не хотят жить в оккупации.
Оккупанты и коллаборанты не выпускают людей, чтобы было с кем "работать".
Детали: Он отметил, что уже 10 дней российские оккупанты не дают людям покинуть регион в сторону, подконтрольную Украине.
Также Лагута добавил, что весь регион ждет деоккупации.
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Напомним:
- 25 апреля военные РФ захватили здание Херсонского городского совета и начали там "хозяйничать".
- 19 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что без выражения воли жителей оккупированных территорий Украины ничего с этими территориями делать нельзя.
- 20 мая российские военные заблокировали все выезды с временно оккупированной Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.
- В начале мая секретарь генсовета путинской партии "Единой России" Андрей Турчак посетил Херсон и заявил, что "Россия здесь навсегда".
- Позже назначенные оккупантами так называемые власти Херсонской военно-гражданской администрации заявили, что будут просить президента России Владимира Путина включить Херсонскую область в состав РФ.
- У Путина на это заявили, что Херсонщина должна войти в РФ "так же легитимно, как Крым".
- 16 мая Запорожская областная военная администрация заявила, что оккупанты получили указание готовить захваченный Энергодар к "референдуму".