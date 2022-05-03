Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из 290 тел гражданских, убитых оккупантами в Ирпене, 105 до сих пор остаются неопознанными - Венедиктова

Денис КарловскийВторник, 3 мая 2022, 16:01
Из 290 тел гражданских, убитых оккупантами в Ирпене, 105 до сих пор остаются неопознанными - Венедиктова
могилы ирпинцев, убитых во время российской оккупации. фото: getty images

В Офисе Генерального прокурора заявили, что из 290 тел мирных жителей Ирпеня, эксгумированных для экспертизы и перезахоронения, 105 остаются неопознанными.

Источник: брифинг генеральной прокурорки Ирины Венедиктовой в эфире всеукраинского телемарафона

Прямая речь Венедиктовой: "Прокуроры и следователи зафиксировали применение врагом по мирному населению противопехотных мин, минометных мин 72 мм и 120 мм калибра, аэробалистических ракет "Искандер-М", шрапнельных снарядов, снаряженных стреловидными поражающими элементами – что является нарушением военнослужащими рФ законов и обычаев войны Это оружие запрещено Женевскими конвенциями.

Реклама:

В ходе осмотра места происшествия для проведения судебно-медицинской экспертизы доставлено 290 тел: 161 человек, 73 женщины, 1 ребенок и 55 человеческих останков.

Вы себе представляете, что, когда мы в ХХІ веке, в центре очень европейского, прекрасного опрятного города, говорим сейчас такие вещи… И даже мы не можем сказать о телах – мы говорим о человеческих останках.

Уже опознаны 185, а 105 – к настоящему времени остаются неопознанными. Частично завершено проведение судебно-медицинских экспертиз".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Венедиктова добавила, что причиной смерти у 35 человек являются осколочные, у 40 – огнестрельные ранения. В отношении 5 человек подтвердили причиной смерти закрытые черепно-мозговые травмы.

В 110 трупов не могли установить причину смерти, потому что длится судебно-медицинская экспертиза.

Следователи и прокуроры допросили 228 жителей Ирпеня в качестве свидетелей совершения преступлений оккупантами. В ходе допросов прокуроры подтвердили 7 мест массовых расстрелов граждан и мест их захоронения.

Генеральная прокурор добавила, что после освобождения города в конце марта, в течение двух недель прокуроры провели аэросъемку города с квадрокоптеров и видеосъемку с автомобилей, после чего собирали все вещественные доказательства.

По результатам собранных данных, прокуроры распределили город на "квадраты", за каждым из которых была закреплена группа правоохранителей по сбору и анализу вещественных доказательств и показаний.

Венедиктова заверила, что украинское правосудие вынесет приговоры в отношении каждого российского оккупанта, причастного к массовым убийствам и пыткам гражданских лиц в Ирпене. По ее словам, сейчас идет первый этап расследования преступлений российских оккупантов на территории Киевской области. Собранные материалы по преступлениям, совершенным в Ирпене, позволили обнародовать предварительные результаты расследований.

Предыстория:

  • В целом Офис Генерального прокурора подтвердил гибель более 1200 гражданских лиц в населенных пунктах Киевской области, которые были под российской оккупацией.
  • После освобождения Ирпеня из российской оккупации, местные власти сообщали о около трехсот убитых гражданских в городе. Некоторых людей российские военные раздавливали танками. Мэр Александр Маркушин рассказал, что в некоторых местах человеческие останки пришлось доставать из асфальта лопатами.

Темы: ИрпеньОфис генпрокурораоккупацияВенедиктова
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Ирпень
Мэр Ирпеня рассказал о судьбе граффити Бэнкси на доме, который начали сносить
Деоккупированные и частично отстроенные: что и за сколько восстановили в Ирпене, Буче и Гостомеле
Преподавательница вуза в Ирпене отказалась вести пары на украинском. В университете отреагировали
Последние новости
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
Все новости...
Реклама: