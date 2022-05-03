Из 290 тел гражданских, убитых оккупантами в Ирпене, 105 до сих пор остаются неопознанными - Венедиктова

В Офисе Генерального прокурора заявили, что из 290 тел мирных жителей Ирпеня, эксгумированных для экспертизы и перезахоронения, 105 остаются неопознанными.

Источник: брифинг генеральной прокурорки Ирины Венедиктовой в эфире всеукраинского телемарафона

Прямая речь Венедиктовой: "Прокуроры и следователи зафиксировали применение врагом по мирному населению противопехотных мин, минометных мин 72 мм и 120 мм калибра, аэробалистических ракет "Искандер-М", шрапнельных снарядов, снаряженных стреловидными поражающими элементами – что является нарушением военнослужащими рФ законов и обычаев войны Это оружие запрещено Женевскими конвенциями.

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В ходе осмотра места происшествия для проведения судебно-медицинской экспертизы доставлено 290 тел: 161 человек, 73 женщины, 1 ребенок и 55 человеческих останков.

Вы себе представляете, что, когда мы в ХХІ веке, в центре очень европейского, прекрасного опрятного города, говорим сейчас такие вещи… И даже мы не можем сказать о телах – мы говорим о человеческих останках.

Уже опознаны 185, а 105 – к настоящему времени остаются неопознанными. Частично завершено проведение судебно-медицинских экспертиз".

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Детали: Венедиктова добавила, что причиной смерти у 35 человек являются осколочные, у 40 – огнестрельные ранения. В отношении 5 человек подтвердили причиной смерти закрытые черепно-мозговые травмы.

В 110 трупов не могли установить причину смерти, потому что длится судебно-медицинская экспертиза.

Следователи и прокуроры допросили 228 жителей Ирпеня в качестве свидетелей совершения преступлений оккупантами. В ходе допросов прокуроры подтвердили 7 мест массовых расстрелов граждан и мест их захоронения.

Генеральная прокурор добавила, что после освобождения города в конце марта, в течение двух недель прокуроры провели аэросъемку города с квадрокоптеров и видеосъемку с автомобилей, после чего собирали все вещественные доказательства.

По результатам собранных данных, прокуроры распределили город на "квадраты", за каждым из которых была закреплена группа правоохранителей по сбору и анализу вещественных доказательств и показаний.

Венедиктова заверила, что украинское правосудие вынесет приговоры в отношении каждого российского оккупанта, причастного к массовым убийствам и пыткам гражданских лиц в Ирпене. По ее словам, сейчас идет первый этап расследования преступлений российских оккупантов на территории Киевской области. Собранные материалы по преступлениям, совершенным в Ирпене, позволили обнародовать предварительные результаты расследований.

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