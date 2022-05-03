Нардепа, поехавшего под российскую оккупацию в Херсонской области, исключили из фракции

На заседании Верховной Рады 3 мая народные депутаты поддержали исключение из состава фракции "Слуга народа" Алексея Ковалева, который добровольно уехал под российскую оккупацию в Херсонскую область.

Источник: пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук

Прямая речь Палийчук: "Народный депутат Алексей Ковалев исключен из состава депутатской фракции политической партии "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины".

Предыстория:

28 апреля фракция "Слуга народа" сообщила, что приостановила его членство в партии и фракции, а также обратится к правоохранителям. Нардеп общается с российскими военными в Херсонской области. Ковалев утверждает, что он находится там в безопасности, что вызвало опасения украинской власти относительно его возможной работы на страну-оккупанта.

В начале апреля он на своей facebook-странице написал, что поехал в Голую Пристань в Херсонской области, несмотря на российскую оккупацию, потому что "он должен работать в своем округе". 25 апреля руководство парламента заявляло, что они не знают, где находится Ковалев и чем он занимается.

В конце 2021 стало известно, что депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил "4 канал" у экс-нардепа Дмитрия Добродомова.