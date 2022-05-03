Прекращение огня будет только тогда, когда Путин сам захочет переговоров – Зеленский

Президент Владимир Зеленский убежден, что режим прекращения огня возможен только тогда, когда российская верхушка будет заинтересована в достижении дипломатических договоренностей.

Источник: интервью Зеленского для американского издания Wall Street Journal

Прямая речь Зеленского: "Если мы говорим о прекращении огня, то мы должны видеть желание достичь прекращения огня со стороны Российской Федерации. Если мы этого не видим, если они действительно хотят прекращения огня, то им нужно показать это.

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Вот сейчас мы договаривались о прекращении огня в Мариуполе, чтобы позволить выйти гражданскому населению из бомбоубежищ, и даже привлекли ООН в надежде сдвинуться с места. Тем не менее, они все равно совершают обстрелы, бомбардировки. Нам нужно прекращение огня.

Но оно станет возможным тогда, когда будет диалог и разговор лидеров двух стран. Если у нас будет встреча с президентом Путиным, тогда к этому времени будет режим прекращения огня. Тогда мы с ним возможно договоримся лично, что мы должны брать лично обязательства по прекращению огня, желательно публичные. Тогда мы можем верить в это.

Но режим прекращения огня не значит, что российские войска останутся там, где они сейчас стоят – и там будет такой замороженный конфликт. Мы не пойдем на заморозку…

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Наши группы общаются на уровне переговорщиков, как это было в Турции по поводу подготовки встречи, или по поводу будущих договоренностей между странами. Но это общение.

Могу сказать откровенно: я в такие договоренности не очень верю. Считаю, что важно говорить, но пока лично президент РФ не поставит свою подпись или не скажет что-либо лично, я не вижу ценности в таких договоренностях".

Детали: Зеленский напомнил, что в рамках Минского процесса перед полномасштабным вторжением в 2022 году Украина постоянно договаривалась с Россией о режиме прекращения огня в течение 8 лет. Когда достигали какого-либо общего видения, Россия вскоре срывала "режим тишины" и снова начинала обстрелы.

Поэтому президент не очень верит в достижение каких-либо временных соглашений касательно "режима тишины" и не согласится с тем, что российские войска будут находиться на территории Украины. По меньшей мере, договоренности должны быть по отводу войск на те позиции, которые существовали по состоянию на 23 февраля 2022 года.

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