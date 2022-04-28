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Эрдоган снова замолвил Путину слово о мире между Россией и Украиной 

Елена РощинаЧетверг, 28 апреля 2022, 14:36

Турция готова продолжить посредничество для прекращения войны между Россией и Украиной, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган президенту России Владимиру Путину в телефонном разговоре 28 апреля.

Источник: "Anadolu Agency" со ссылкой на Управление по связям Администрации президента Турции

Детали: Эрдоган отметил, что Анкара готова проявить инициативу в вопросе прекращения войны между Россией и Украиной и продолжить посредничество во имя мира в Черноморском регионе.

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Турецкий лидер выразил надежду на то, что позитивный импульс переговорного процесса в Стамбуле между Киевом и Москвой, приведет в итоге к долгосрочному миру в регионе.

Эрдоган заверил, что Анкара продолжит решительные и искренние шаги по устранению кризиса и восстановлению мира между двумя соседними государствами.

Путин поблагодарил Эрдогана за организацию обмена российского летчика Константина Ярошенко на американца Тревора Рида, который состоялся 27 апреля при координации и надзоре Национальной разведывательной организации Турции..

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Эрдоган указал на необходимость сохранения тесных контактов и слаженных действий спецслужб двух стран, что "способствует предотвращению гуманитарных трагедий и формированию атмосферы стабильности в регионе".

Напомним: Все лидеры, которые говорили с Владимиром Путиным о прекращении войны против Украины, оставались разочарованы его ответами и перспективами мира. Российский президент всем отвечает, что для встречи с украинским президентом "еще не время".

Переговоры украинской и российской делегаций продолжаются, но пока не дают результата. Так же продолжаются бои на востоке и юге Украины.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва передала Киеву свои предложения в середине апреля, но ответа на них не получила.

Украинские предложения были озвучены в Стамбуле 29 марта, но с тех пор ситуация обострилась из-за зверств россиян в Киевской области и блокады российской армией украинских защитников на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Источники "Financial Times" в Кремле рассказали, что Путин якобы в марте еще всерьез размышлял над тем, чтобы подписать какое-то перемирие с Украиной, но теперь стремится лишь захватить как можно больше ее территорий.

Министр обороны Турции Хулуси Акар Встреча 27 апреля говорил, что встреча Зеленского и Путина может состояться в ближайшие дни, но на Банковой это не подтвердили.

Темы: ЭрдоганПутинвойнапереговоры
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