Экипаж крейсера "Москва" мог на более половины состоять из срочников – СМИ

Журналисты-исследователи считают, что экипаж крейсера "Москва" мог на две трети состоять из военнослужащих срочной службы.

Источник: исследователи "Агентство" со ссылкой на источники

Детали: Два источника – один из них постоянно контактирует с родителями пропавших моряков с "Москвы", второй общался с офицерами Черноморского флота — утверждают, что экипаж корабля мог на две трети состоять из срочников.

Первый источник называет примерную цифру в 300 человек, объясняя, что "нужны матросы "принеси-подай", все срочники ВМФ распределены по кораблям".

Эксперт по флоту РФ, капитан 1-го ранга в запасе сообщил изданию, что на крейсере "всегда были и есть срочники", потому что "заменить его часть, отправить срочников домой к маме, а контрактников – выполнять боевые задачи, быстро невозможно".

Официально Минобороны РФ признало гибель одного человека с "Москвы", еще 27 объявили пропавшими без вести.

"Агентство" насчитало 13 матросов, о пропаже которых заявили родные, родственникам еще одного матроса командиры сказали, что он погиб. Как минимум 10 человек из этих 14, как утверждают их родители, были срочниками.

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