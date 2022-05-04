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Экипаж крейсера "Москва" мог на более половины состоять из срочников – СМИ

Роман ПетренкоСреда, 4 мая 2022, 14:39
Экипаж крейсера Москва мог на более половины состоять из срочников – СМИ
ФОТО: AFP GETTY IMAGES

Журналисты-исследователи считают, что экипаж крейсера "Москва" мог на две трети состоять из военнослужащих срочной службы.

Источник: исследователи "Агентство" со ссылкой на источники

Детали: Два источника – один из них постоянно контактирует с родителями пропавших моряков с "Москвы", второй общался с офицерами Черноморского флота — утверждают, что экипаж корабля мог на две трети состоять из срочников.

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Первый источник называет примерную цифру в 300 человек, объясняя, что "нужны матросы "принеси-подай", все срочники ВМФ распределены по кораблям".

Эксперт по флоту РФ, капитан 1-го ранга в запасе сообщил изданию, что на крейсере "всегда были и есть срочники", потому что "заменить его часть, отправить срочников домой к маме, а контрактников – выполнять боевые задачи, быстро невозможно".

Официально Минобороны РФ признало гибель одного человека с "Москвы", еще 27 объявили пропавшими без вести.

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"Агентство" насчитало 13 матросов, о пропаже которых заявили родные, родственникам еще одного матроса командиры сказали, что он погиб. Как минимум 10 человек из этих 14, как утверждают их родители, были срочниками.

Предыстория:

  • Вечером 13 апреля стало известно, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" был подбитфлагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва". После этого крейсер с 16 крылатыми ракетами был выведен из строя и затонул.
  • "Радио Свобода" сумела пообщаться с родственницейодного из российских моряков на палубе Москвы, и она подтвердила его гибель на крейсере. Женщина призналась журналистам, что еще 27 членов экипажа "пропали без вести".
  • Российские медиа опубликовали видео встречиглавнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова и командования Черноморского флота России с "экипажем ракетного крейсера "Москва", который был подбит украинской ракетой и затонул.
  • Эксперт по военно-морским силам Х. И. Саттон посчитал по спутниковым снимкам и российскому официальному видео, что половина экипажа российского крейсера "Москва" погибли или ранены.

Темы: Черное морекораблиРосcиявойна
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