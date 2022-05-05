В России признали, что не смогут провести парад Победы в Донецке и Луганске
Четверг, 5 мая 2022, 12:11
Парада в честь 9 мая в оккупированных Донецке и Луганске не будет впервые с 2014 года, когда эти территории были захвачены россиянами.
Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко
Прямая речь Кириенко в Мариуполе: "Парад Победы и "Бессмертный полк" в этот День Победы в Донецке и Луганске пока провести невозможно, но это время скоро придет".
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Что было раньше: 4 мая украинская разведка сообщила, что оккупанты планируют "празднование" Дня победы в разрушенном Мариуполе вместо Донецка, российские пропагандисты также заявляли, что 9 мая будет "праздник" в оккупированной Михайловке Запорожской области.
Предыстория:
- В конце апреля главарь так называемой "ДРН" Денис Пушилин заявил, что отменил парад Победы и шествие Бессмертного полка 9 мая якобы из-за угрозы обстрелов.
- Вместе с тем оккупанты готовятся праздновать 9 мая в Мариуполе. Там захватчики установили свой "символ поддержки России" – страшный черный памятник "бабке с флагом Советского союза" и готовятся устроить "парад пленных" из переодетых в форму ВСУ жителей Мариуполя.
- Государственная изменница Галина Данильченко, называющая себя мэром оккупированного Мелитополя, заявила, что готовится очень масштабно праздновать 9 мая в этом году.
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