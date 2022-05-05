В России признали, что не смогут провести парад Победы в Донецке и Луганске

Парада в честь 9 мая в оккупированных Донецке и Луганске не будет впервые с 2014 года, когда эти территории были захвачены россиянами.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко

Прямая речь Кириенко в Мариуполе: "Парад Победы и "Бессмертный полк" в этот День Победы в Донецке и Луганске пока провести невозможно, но это время скоро придет".

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Что было раньше: 4 мая украинская разведка сообщила, что оккупанты планируют "празднование" Дня победы в разрушенном Мариуполе вместо Донецка, российские пропагандисты также заявляли, что 9 мая будет "праздник" в оккупированной Михайловке Запорожской области.

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