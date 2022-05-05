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Путин извинился перед премьером Израилем за слова Лаврова о "Гитлере-еврее"

Денис КарловскийЧетверг, 5 мая 2022, 19:54
беннет (слева) и путин (справа) в октябре 2021 года. фото: getty images

Премьер-министру Израиля Нафтали Беннету позвонил российский президент Владимир Путин и извинился за антисемитские высказывания своего министра Сергея Лаврова, но в Кремле забыли об этом моменте.

Источник: пресс-служба израильского премьер-министра, пресс-релиз Кремля, российская пропагандистская служба "РИА новости" со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова

Дословно канцелярия Беннета: "Стороны обсудили высказывания российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил за его отношение к еврейскому народу и память о Холокосте".

Детали: В пресс-службе Кремля обошли вниманием момент по поводу извинений Путина.

Там посвятили отдельный абзац об убийстве немецкими нацистами 6 миллионов евреев во время Второй мировой войны и отметили необходимость признания ключевого вклада советской армии в победу над нацизмом.

Стороны обсудили эвакуацию гражданского населения с территории "Азовстали" в Мариуполе.

 В то время как в Кремле говорят, что стороны обсудили успех эвакуации гражданского населения под руководством ООН и МККК, в пресс-службе Беннета указано, что премьер-министр передал президенту Путину просьбу разрешить безопасный выход остальных гражданских лиц из бункеров меткомбината.

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Путин якобы сказал Беннетту, что российские военные, дескать, не препятствуют эвакуации гражданских.

Также российский президент поздравил Израиль с Днем независимости и пожелал счастья и здоровья евреям - гражданам Израиля, в свое время бежавшим из-под тоталитарного режима в СССР.

Предыстория:

  • 2 мая Лавров заявил, что тот факт, что украинский президент Владимир Зеленский является по национальности евреем, не означает, что в Украине не может быть "массового нацизма", потому что, по его словам, "самыми большими антисемитами как раз являются евреи", например фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер. Российского посла в Израиле вызвали для вручения ноты протеста, а министр иностранных дел Яир Лапид призвал Лаврова немедленно принести извинения.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова Лаврова, что такие комментарии глубоко оскорбительны как для Зеленского и Украины, так и для Израиля и еврейского народа. Немецкое правительство назвало эти комментарии Лаврова "абсурдной пропагандой".
  • Сам Зеленский обратился к власти Израиля и спросил, останется ли в Москве израильский посол после вопиющего антисемитизма российских властей.
  • 4 апреля спикер МИД России Мария Захарова усугубила скандал заявлением, что в Мариуполе бок о бок с "националистическими батальонами Азов" воюют израильские наемники.
  • Главный раввин России, которого считают близким к Путину, Берл Лазар сказал, что Лаврову следует извиниться за его слова о евреях, которые являются "наиболее ожесточенными антисемитами", и тогда инцидент будет считаться исчерпанным. Такая критика довольно необычна в России, где религиозные лидеры поддерживают действия власти, несмотря ни на что.

Темы: евреиИзраильПутинЛавров
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