Путин извинился перед премьером Израилем за слова Лаврова о "Гитлере-еврее"
Премьер-министру Израиля Нафтали Беннету позвонил российский президент Владимир Путин и извинился за антисемитские высказывания своего министра Сергея Лаврова, но в Кремле забыли об этом моменте.
Источник: пресс-служба израильского премьер-министра, пресс-релиз Кремля, российская пропагандистская служба "РИА новости" со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова
Дословно канцелярия Беннета: "Стороны обсудили высказывания российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил за его отношение к еврейскому народу и память о Холокосте".
Детали: В пресс-службе Кремля обошли вниманием момент по поводу извинений Путина.
Там посвятили отдельный абзац об убийстве немецкими нацистами 6 миллионов евреев во время Второй мировой войны и отметили необходимость признания ключевого вклада советской армии в победу над нацизмом.
Стороны обсудили эвакуацию гражданского населения с территории "Азовстали" в Мариуполе.
В то время как в Кремле говорят, что стороны обсудили успех эвакуации гражданского населения под руководством ООН и МККК, в пресс-службе Беннета указано, что премьер-министр передал президенту Путину просьбу разрешить безопасный выход остальных гражданских лиц из бункеров меткомбината.
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Путин якобы сказал Беннетту, что российские военные, дескать, не препятствуют эвакуации гражданских.
Также российский президент поздравил Израиль с Днем независимости и пожелал счастья и здоровья евреям - гражданам Израиля, в свое время бежавшим из-под тоталитарного режима в СССР.
Предыстория:
- 2 мая Лавров заявил, что тот факт, что украинский президент Владимир Зеленский является по национальности евреем, не означает, что в Украине не может быть "массового нацизма", потому что, по его словам, "самыми большими антисемитами как раз являются евреи", например фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер. Российского посла в Израиле вызвали для вручения ноты протеста, а министр иностранных дел Яир Лапид призвал Лаврова немедленно принести извинения.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова Лаврова, что такие комментарии глубоко оскорбительны как для Зеленского и Украины, так и для Израиля и еврейского народа. Немецкое правительство назвало эти комментарии Лаврова "абсурдной пропагандой".
- Сам Зеленский обратился к власти Израиля и спросил, останется ли в Москве израильский посол после вопиющего антисемитизма российских властей.
- 4 апреля спикер МИД России Мария Захарова усугубила скандал заявлением, что в Мариуполе бок о бок с "националистическими батальонами Азов" воюют израильские наемники.
- Главный раввин России, которого считают близким к Путину, Берл Лазар сказал, что Лаврову следует извиниться за его слова о евреях, которые являются "наиболее ожесточенными антисемитами", и тогда инцидент будет считаться исчерпанным. Такая критика довольно необычна в России, где религиозные лидеры поддерживают действия власти, несмотря ни на что.