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Путин извинился перед премьером Израилем за слова Лаврова о "Гитлере-еврее"

Денис КарловскийЧетверг, 5 мая 2022, 19:54
Путин извинился перед премьером Израилем за слова Лаврова о Гитлере-еврее
беннет (слева) и путин (справа) в октябре 2021 года. фото: getty images

Премьер-министру Израиля Нафтали Беннету позвонил российский президент Владимир Путин и извинился за антисемитские высказывания своего министра Сергея Лаврова, но в Кремле забыли об этом моменте.

Источник: пресс-служба израильского премьер-министра, пресс-релиз Кремля, российская пропагандистская служба "РИА новости" со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова

Дословно канцелярия Беннета: "Стороны обсудили высказывания российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил за его отношение к еврейскому народу и память о Холокосте".

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Детали: В пресс-службе Кремля обошли вниманием момент по поводу извинений Путина.

Там посвятили отдельный абзац об убийстве немецкими нацистами 6 миллионов евреев во время Второй мировой войны и отметили необходимость признания ключевого вклада советской армии в победу над нацизмом.

Стороны обсудили эвакуацию гражданского населения с территории "Азовстали" в Мариуполе.

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 В то время как в Кремле говорят, что стороны обсудили успех эвакуации гражданского населения под руководством ООН и МККК, в пресс-службе Беннета указано, что премьер-министр передал президенту Путину просьбу разрешить безопасный выход остальных гражданских лиц из бункеров меткомбината.

Путин якобы сказал Беннетту, что российские военные, дескать, не препятствуют эвакуации гражданских.

Также российский президент поздравил Израиль с Днем независимости и пожелал счастья и здоровья евреям - гражданам Израиля, в свое время бежавшим из-под тоталитарного режима в СССР.

Предыстория:

  • 2 мая Лавров заявил, что тот факт, что украинский президент Владимир Зеленский является по национальности евреем, не означает, что в Украине не может быть "массового нацизма", потому что, по его словам, "самыми большими антисемитами как раз являются евреи", например фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер. Российского посла в Израиле вызвали для вручения ноты протеста, а министр иностранных дел Яир Лапид призвал Лаврова немедленно принести извинения.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова Лаврова, что такие комментарии глубоко оскорбительны как для Зеленского и Украины, так и для Израиля и еврейского народа. Немецкое правительство назвало эти комментарии Лаврова "абсурдной пропагандой".
  • Сам Зеленский обратился к власти Израиля и спросил, останется ли в Москве израильский посол после вопиющего антисемитизма российских властей.
  • 4 апреля спикер МИД России Мария Захарова усугубила скандал заявлением, что в Мариуполе бок о бок с "националистическими батальонами Азов" воюют израильские наемники.
  • Главный раввин России, которого считают близким к Путину, Берл Лазар сказал, что Лаврову следует извиниться за его слова о евреях, которые являются "наиболее ожесточенными антисемитами", и тогда инцидент будет считаться исчерпанным. Такая критика довольно необычна в России, где религиозные лидеры поддерживают действия власти, несмотря ни на что.

Темы: евреиИзраильПутинЛавров
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