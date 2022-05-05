Путин извинился перед премьером Израилем за слова Лаврова о "Гитлере-еврее"

беннет (слева) и путин (справа) в октябре 2021 года. фото: getty images

Премьер-министру Израиля Нафтали Беннету позвонил российский президент Владимир Путин и извинился за антисемитские высказывания своего министра Сергея Лаврова, но в Кремле забыли об этом моменте.

Источник: пресс-служба израильского премьер-министра, пресс-релиз Кремля, российская пропагандистская служба "РИА новости" со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова

Дословно канцелярия Беннета: "Стороны обсудили высказывания российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил за его отношение к еврейскому народу и память о Холокосте".

Детали: В пресс-службе Кремля обошли вниманием момент по поводу извинений Путина.

Там посвятили отдельный абзац об убийстве немецкими нацистами 6 миллионов евреев во время Второй мировой войны и отметили необходимость признания ключевого вклада советской армии в победу над нацизмом.

Стороны обсудили эвакуацию гражданского населения с территории "Азовстали" в Мариуполе.

В то время как в Кремле говорят, что стороны обсудили успех эвакуации гражданского населения под руководством ООН и МККК, в пресс-службе Беннета указано, что премьер-министр передал президенту Путину просьбу разрешить безопасный выход остальных гражданских лиц из бункеров меткомбината.

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Путин якобы сказал Беннетту, что российские военные, дескать, не препятствуют эвакуации гражданских.

Также российский президент поздравил Израиль с Днем независимости и пожелал счастья и здоровья евреям - гражданам Израиля, в свое время бежавшим из-под тоталитарного режима в СССР.

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