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Картина Примаченко ушла с молотка за полмиллиона долларов, средства передадут ВСУ

Анастасия КалатурПятница, 6 мая 2022, 02:00

Картину Марии Примаченко "Цветы выросли около четвертого энергоблока" продали с аукциона за 500 тысяч долларов, средства будут переданы на нужды ВСУ.

Источник: "Укринформ", Благотворительный фонд Сергея Притулы

Детали: Как отмечается, стартовая цена произведения составляла 5 тысяч долларов.

Все средства по аукциону пойдут на Благотворительный фонд Сергея Притулы для помощи ВСУ.

Предыстория:

  • В Киевской области из-за обстрелов произошел пожар в Иванковском историко-краеведческом музее, в котором было около 20 произведений художницы Марии Примаченко. Впоследствии появилась информация, что некоторые картины удалось спасти.
  • Коллекционеры Дарья Добриян и Игорь Паламарчук передали картину Примаченко в волонтерский штаб Притулы.
  • Семья Марии Примаченко отказалась от роялти в пользу ВСУ.
  • Картина "Цветы выросли около четвертого энергоблока" создана в 1990 году.

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