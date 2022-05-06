Картина Примаченко ушла с молотка за полмиллиона долларов, средства передадут ВСУ

Картину Марии Примаченко "Цветы выросли около четвертого энергоблока" продали с аукциона за 500 тысяч долларов, средства будут переданы на нужды ВСУ.

Источник: "Укринформ", Благотворительный фонд Сергея Притулы

Детали: Как отмечается, стартовая цена произведения составляла 5 тысяч долларов.

Реклама:

Все средства по аукциону пойдут на Благотворительный фонд Сергея Притулы для помощи ВСУ.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ