Девушку Протасевича подозревают в нескольких преступлениях – МИД РФ

Россиянку Софию Сапегу, которую белорусские силовики сняли с рейса Ryanair вместе с Романом Протасевичем, задержали на 72 часа в связи с подозрением в нескольких преступлениях, совершенных с августа по сентябрь 2020 года.

Источник: комментарий официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, опубликованный на сайте МИДа.

Прямая речь: "Белорусская сторона подтвердила факт задержания С. А. Сапеги на 72 часа в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 г. преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. По истечении трех суток в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении".

Детали: В каких именно преступлениях подозревают Софию, Захарова не сообщила.

Предыстория:

23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку Софию Сапегу задержали.

В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.

Такое задержание вызвало резкую реакцию в мире, в чатсности США и стран ЕС.

24 мая лидеры государств и правительств Евросоюза поручили союзным органам одобрить новый пакет секторальных экономических санкций против Беларуси и запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство ЕС как для прямых, так и для транзитных рейсов.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) 27 мая соберется из-за инцидента с самолетом Ryanair FR4978, который Беларусь принудительно посадила в своем аэропорту. Однако ряд авиакомпаний уже обходят небо над Беларусью.

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