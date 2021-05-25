Девушку Протасевича подозревают в нескольких преступлениях – МИД РФ
Россиянку Софью Сапегу, которую белорусские силовики сняли с рейса Ryanair вместе с Романом Протасевичем, задержали на 72 часа в связи с подозрением в нескольких преступлениях, совершенных с августа по сентябрь 2020 года.
Источник: комментарий официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, опубликованный на сайте МИДа.
Прямая речь: "Белорусская сторона подтвердила факт задержания С. А. Сапеги на 72 часа в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 г. преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. По истечении трех суток в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении".
Детали: В каких именно преступлениях подозревают Софью, Захарова не сообщила.
Предыстория:
- 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали.
- В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
- Такое задержание вызвало резкую реакцию в мире, в чатсности США и стран ЕС.
- 24 мая лидеры государств и правительств Евросоюза поручили союзным органам одобрить новый пакет секторальных экономических санкций против Беларуси и запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство ЕС как для прямых, так и для транзитных рейсов.
- Международная организация гражданской авиации (ICAO) 27 мая соберется из-за инцидента с самолетом Ryanair FR4978, который Беларусь принудительно посадила в своем аэропорту. Однако ряд авиакомпаний уже обходят небо над Беларусью.
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