СНБО ожидает увеличения обстрелов 8-9 мая: просят не игнорировать сирены

российский снаряд как инсталляция на улицах киева 5 мая. фото: getty images

Аналитики Совета национальной безопасности и обороны призывают украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги 8 и 9 мая из-за повышенного риска обстрелов.

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО

Дословно: "Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины призывает накануне и во время 8-9 мая быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги.

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Поскольку российские войска не могут похвастаться значительными достижениями на фронте ко Дню Победы, повышается риск массированных обстрелов украинских городов в эти дни".

Детали: Власти призывают быть внимательными и выполнять правила комендантского часа в эти дни.

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