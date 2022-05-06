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СНБО ожидает увеличения обстрелов 8-9 мая: просят не игнорировать сирены

Денис КарловскийПятница, 6 мая 2022, 15:26
российский снаряд как инсталляция на улицах киева 5 мая. фото: getty images

Аналитики Совета национальной безопасности и обороны призывают украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги 8 и 9 мая из-за повышенного риска обстрелов.

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО

Дословно: "Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины призывает накануне и во время 8-9 мая быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Поскольку российские войска не могут похвастаться значительными достижениями на фронте ко Дню Победы, повышается риск массированных обстрелов украинских городов в эти дни".

Детали: Власти призывают быть внимательными и выполнять правила комендантского часа в эти дни.

Предыстория:

  • Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что на 9 Мая официальную делегацию в Мариуполь не будут отправлять, потому что "не до пышных празднований".
  • Мэр Харькова Игорь Терехов попросил горожан не посещать мемориальные комплексы в День Победы из-за угрозы обстрелов и провокаций.
  • Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей при возможности уехать из города в течение 7-10 мая из-за угрозы воздушных ударов россиян.
  • Боевики непризнанных российских формирований на Донбассе отменили так называемые "парады победы" в Донецке и Луганске.
  • День Победы в Москве не ожидают никаких лидеров других стран, даже самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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Темы: 9 маяДень ПобедыобстрелСНБО
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