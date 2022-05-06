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Мы не видим приближение конца войны – Зеленский

Денис КарловскийПятница, 6 мая 2022, 18:14
владимир зеленский. фото: пресс-служба офиса президента

Президент Владимир Зеленский считает, что нет признаков скорого завершения российско-украинской войны.

Источник: выступление президента перед специалистами Королевского института международных отношений Chatham House

Прямая речь Зеленского: "Сегодня 72-е сутки полномасштабной войны, и мы не видим конца войны пока. Мы не чувствуем и не видим ни малейшего желания от российской стороны, чтобы завершить ее. И мы не видим удовлетворительных решений тех вызовов, которые спровоцировала Россией этой войной.

С 24 февраля не было ни одного дня, чтобы мы не вели переговоры о предоставлении нам оружия, усилении санкций против России и т.д. И не было ни дня, когда мы бы не вели переговоры по безопасному выходу и "зеленому коридору" для людей, находящихся в осаде в Мариуполе".

Детали: Президент объяснил, что Украина стремится добиться победы в войне как можно скорее, восстановить свою территориальную целостность и приступить к восстановлению разрушенного имущества, в том числе за средства, конфискованные в России.

Зеленский подчеркнул, что российско-украинская война будет иметь глобальные последствия во многих областях. В первую очередь речь идет о вызовах для продовольственной безопасности сотен миллионов людей, в частности на Ближнем Востоке. Ведь, по словам Зеленского, нарушены традиционные цепочки поставок ключевых продуктов питания в регионе.

Президент добавил, что мировые лидеры начинают осознавать глобальные последствия этой войны, хотя в первые дни они имели пессимистические ожидания относительно способности Украины совершать отпор российской агрессии.

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Он призвал мир действовать более решительно и быстро, ведь масштаб ущерба и урона от войны для всего мира будет увеличиваться с каждым днем ​​войны. Хотя будущая победа Украины в войне уже несомненна, ее приближение сможет снизить количество убытков для мира.

Зеленский выразил сожаление, что более двух месяцев украинским властям приходится говорить об одних и тех же вещах, которые способны остановить российскую военную агрессию, но мир сначала долго колеблется, лидеры дискутируют, а в конце концов соглашаются с мнением Украины. 

Президент вспомнил в качестве примера долгие споры вокруг нефтяного эмбарго, в отношении которого большинство стран изначально высказывали категорический отказ даже рассматривать такую ​​возможность. Но теперь эмбарго уже заложено в следующем пакете санкций со стороны Евросоюза, в то время как США и Великобритания уже приняли решение о прекращении импорта российской нефти и нефтепродуктов.

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Предыстория:

  • Зеленский убежден, что прекращение огня в Украине возможно только после того, как этого захочет Путин.
  • Папа Римский Франциск заявлял 3 мая, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан получил от Кремля заверение об окончании войны до 9 мая.
  • В то же время, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что российская армия не будет "искусственно" подгонять никакие победы на поле боя под какие-либо даты, в том числе и День Победы 9 мая.
  • 25 апреля Лавров говорил, что война завершится подписанием определенного договора, но все будет зависеть от ситуации в поле боя.
  • Спикер Кремля Дмитрий Песков 5 мая заявил, что поставки западного вооружения не ускорят завершение войны.

Темы: ЗеленскийвойнаРосcияПутин
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