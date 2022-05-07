В Коростене демонтировали советский памятник комсомольцам
Суббота, 7 мая 2022, 14:00
7 мая в городе Коростень Житомирской области демонтировали советский памятник комсомольцам, который местные власти переименовали в памятник "молодежи Коростеня ХХ века".
Источник: местное издание Коростень.today
Детали: Сообщается, что памятник повалили не власти, а активисты. На это у них ушло около часа.
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В общественной организации "Молодежь Северного Края", которая организовывала демонтаж, сообщили, что люди решили убрать памятник самостоятельно, потому что "власти 8 лет игнорировали декоммунизацию".
Они сообщили, что власти использовали разные отмазки, чтобы не демонтировать памятник, в частности переименовали его в памятник "молодые Коростень ХХ века".
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Предыстория:
- Ранее в Мукачево приняли решение демонтировать некоторые памятники и памятные знаки с целью дерусификации из-за военной агрессии РФ против Украины. В частности уже демонтировали бюст Пушкину. А также советский танк-памятник Т-34.
- В городе Тернополь также убрали памятник Пушкину.
- В Ужгороде активисты демонтировали мемориальную плиту, установленную к 300-летию "воссоединения" Украины и России.
- А в центре Киева убрали монумент под Аркой дружбы народов, установленный в 1981 году как символ воссоединения Украины и России.