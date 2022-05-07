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В Коростене демонтировали советский памятник комсомольцам

Ирина БалачукСуббота, 7 мая 2022, 14:00
В Коростене демонтировали советский памятник комсомольцам
Фото Коростень.today

7 мая в городе Коростень Житомирской области демонтировали советский памятник комсомольцам, который местные власти переименовали в памятник "молодежи Коростеня ХХ века".

Источник: местное издание Коростень.today

Детали: Сообщается, что памятник повалили не власти, а активисты. На это у них ушло около часа.

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В общественной организации "Молодежь Северного Края", которая организовывала демонтаж, сообщили, что люди решили убрать памятник самостоятельно, потому что "власти 8 лет игнорировали декоммунизацию".

Они сообщили, что власти использовали разные отмазки, чтобы не демонтировать памятник, в частности переименовали его в памятник "молодые Коростень ХХ века".

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Темы: Житомирская областьисториядекоммунизация
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