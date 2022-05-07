Оккупанты, участвовавшие в захвате Украины, проедут на параде в Москве – росСМИ
Суббота, 7 мая 2022, 18:19
Российские десантники, участвовавшие в незаконном захвате украинских территорий, проедут на БТРе в торжественном параде ко Дню Победы в Москве 9 мая.
Источник: российское государственное агентство "ТАСС"
Детали: Российские пропагандисты утверждают, что 9 мая участие в параде на Красной площади примут и военнослужащие оккупационных войск, которые принимали участие в захвате территорий Украины, в частности подразделение воздушного десанта.
По словам госмедиа, 7 мая утром во время репетиции парада в Москве в колонне войск проехали оккупанты на БТР-МДМ "Ракушка"
Предыстория:
- Международное агентство Reuters провело собственное расследование обстоятельств преступлений российских оккупантов в Буче. Они выяснили, что во время массовых зверств, пыток и убийств украинцев в городе дислоцировались военнослужащие 76 десантно-штурмовой дивизии из Пскова, также участвовавшей в боевых действиях на Донбассе с 2014 года.
- Большая часть подразделений российских воздушно-десантных войск (на русском – ВДВ) погибла в боях за аэропорт "Антонов" в Гостомеле.