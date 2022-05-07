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Оккупанты, участвовавшие в захвате Украины, проедут на параде в Москве – росСМИ

"Украинская правда"Суббота, 7 мая 2022, 18:19
десантники во время репетиции парада в Москве 7 мая. фото: getty images

Российские десантники, участвовавшие в незаконном захвате украинских территорий, проедут на БТРе в торжественном параде ко Дню Победы в Москве 9 мая.

Источник: российское государственное агентство "ТАСС"

Детали: Российские пропагандисты утверждают, что 9 мая участие в параде на Красной площади примут и военнослужащие оккупационных войск, которые принимали участие в захвате территорий Украины, в частности подразделение воздушного десанта.

По словам госмедиа, 7 мая утром во время репетиции парада в Москве в колонне войск проехали оккупанты на БТР-МДМ "Ракушка"

Предыстория:

  • Международное агентство Reuters провело собственное расследование обстоятельств преступлений российских оккупантов в Буче. Они выяснили, что во время массовых зверств, пыток и убийств украинцев в городе дислоцировались военнослужащие 76 десантно-штурмовой дивизии из Пскова, также участвовавшей в боевых действиях на Донбассе с 2014 года.
  • Большая часть подразделений российских воздушно-десантных войск (на русском – ВДВ) погибла в боях за аэропорт "Антонов" в Гостомеле.

Темы: РосcиявойнаДень Победыпарад
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