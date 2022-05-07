Оккупанты, участвовавшие в захвате Украины, проедут на параде в Москве – росСМИ

десантники во время репетиции парада в Москве 7 мая. фото: getty images

Российские десантники, участвовавшие в незаконном захвате украинских территорий, проедут на БТРе в торжественном параде ко Дню Победы в Москве 9 мая.

Источник: российское государственное агентство "ТАСС"

Детали: Российские пропагандисты утверждают, что 9 мая участие в параде на Красной площади примут и военнослужащие оккупационных войск, которые принимали участие в захвате территорий Украины, в частности подразделение воздушного десанта.

По словам госмедиа, 7 мая утром во время репетиции парада в Москве в колонне войск проехали оккупанты на БТР-МДМ "Ракушка"

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