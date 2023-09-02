Защитники за сутки уничтожили 570 оккупантов и 30 артиллерийских систем врага
Суббота, 2 сентября 2023, 07:54
Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла более 264 тысяч военных, 4 471 танк, 8 673 ББМ и 501 средство ПВО.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.09.23 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 264 060 (+570) человек,
- танков − 4 471 (+12) ед,
- боевых бронированных машин − 8 637 (+24) ед,
- артиллерийских систем − 5 560 (+30) ед,
- РСЗО − 736 (+1) ед,
- средств ПВО −501 (+1) ед,
- самолетов − 315 (+0) ед,
- вертолетов − 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 433 (+12) ед,
- крылатых ракет − 1 447 (+2),
- кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 8 043 (+34) ед,
- специальной техники − 835 (+4) ед.
Данные уточняются.