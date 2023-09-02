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Защитники за сутки уничтожили 570 оккупантов и 30 артиллерийских систем врага

Ирина БалачукСуббота, 2 сентября 2023, 07:54
Защитники за сутки уничтожили 570 оккупантов и 30 артиллерийских систем врага
Украинские воины бьют врага. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла более 264 тысяч военных, 4 471 танк, 8 673 ББМ и 501 средство ПВО.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.09.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 264 060 (+570) человек, 
  • танков − 4 471 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин − 8 637 (+24) ед,
  • артиллерийских систем − 5 560 (+30) ед,
  • РСЗО − 736 (+1) ед,
  • средств ПВО −501 (+1) ед,
  • самолетов − 315 (+0) ед,
  • вертолетов − 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 433 (+12) ед,
  • крылатых ракет − 1 447 (+2),
  • кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 8 043 (+34) ед,
  • специальной техники − 835 (+4) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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