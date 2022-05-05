В Буче были бойцы полка "Витязь" и псковские десантники – расследование Reuters

улица Яблунская в первые дни после освобождения города от российской оккупации: на асфальте лежат тела замученных украинцев. фото: getty images

Журналисты Reuters провели собственное расследование в Буче и установили, что город оккупировали бойцы полка Росгвардии "Витязь" и десантники из Пскова.

Источник: расследование международного агентства Reuters

Детали: В течение трех недель после освобождения Бучи украинскими военными журналисты Reuters опросили 90 свидетелей, осмотрели места преступлений и нашли несколько личных вещей российских оккупантов.

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В одном месте журналисты нашли личное удостоверение бойца полка "Витязь", который командует бывшим телохранителем Путина Виктором Золотовым.

В одном из домов местных жителей нашли письмо к любимому, которое адресованно военнослужащему 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, дислоцирующейся в Пскове. Это впервые, когда журналисты зафиксировали документально причастность военных "псковской дивизии" к военным преступлениям.

В ходе собеседований с очевидцами, а также мониторинга видеозаписей по соцсетям, Reuters установило пребывание по меньшей мере трех подразделений "кадыровцев" в Буче.

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Жители рассказали, что 3 марта на главной Яблонской улице проехали первая российская техника с маркировкой V. Оккупанты поселились в лучших домах, и приказали жителям не выходить из домов.

50-летний Виталий Животовский рассказал, что 3 марта около 30 россиян устроили в его доме свою штаб-квартиру, а ему с дочерью и соседом приказали проживать в одной из комнат в подвале.

За несколько дней в другую комнату в подвале российские оккупанты начали приводить пленников-мужчин с натянутыми на голову мешками. Однажды Животовский увидел, как россияне колотили мужчину с мешком на голове, пока он стоял на коленях, опершись о забор дома Животовского. Россияне подтрунивали, что поймали "АТОвца". На том месте теперь остались следы от пуль.

10 марта Животовский с дочерью и соседом сумели скрыться из его дома. Они вернулись в Бучу только после освобождения города из-под российской оккупации. В своем разрушенном доме он нашел стопки личных документов людей, которых допрашивали или пытали россияне в его подвале.

Как раз на полу в одной из комнат Животовский нашел любовное письмо от Оксаны Рыбаковой, адресованное Александру Логвиненко. Reuters установили, что Логвиненко военнослужащий 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

В апреле журналисты позвонили по телефону Рыбаковой, и она подтвердила, что Логвиненко является ее парнем. Два человека, которые знакомы с ними, подтвердили, что они встречаются. Незадолго до публикации расследования Рыбакова удалила упоминания Логвиненко со своей страницы в соцсетях.

Любовное письмо Рыбаковой, адресованное Рыбакову Фото: reuters

В доме соседа Животовского на стене в одной из комнат оставили надпись баллончиком "Wolf_68". Номер 68 обозначает Тамбовскую область в российских номерах регистрации автомобилей.

Журналисты нашли в соцсетях мужчину Кирилла Крючкова, использующего никнейм "Wolf_68" в своих страницах в соцсетях. Сейчас мужчина живет в Пскове.

Надпись на стене в одной из комнат дома, принадлежащего соседу Животовского Фото: reuters

Двое знакомых Крючкова подтвердили журналистам, что он несет военную службу в 234 десантно-штурмовом полку. Один из них подтвердил, что Крючков был недавно на территории Украины.

19 апреля Крючков опубликовал на своей странице фото, как мужчины в военной униформе пьют пиво в баре и курят кальян. На рукаве одного из них был шеврон российского ВДВ, а на рукаве еще одна буква V.

Еще одним доказательством пребывания "псковской дивизии" в Буче стало удостоверение, найденное местным жителем в его доме на улице Водопроводной. В нем указан номер воинской части 74268. Согласно российской базе данных, эта военная часть расположена в том же здании в Пскове, где квартируются военные 76-й дивизии "псковских десантников".

Еще один житель нашел перечень позывных имен на улице Вокзальной, которые приписаны разным военнослужащим 104-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии.

Местные жители рассказали, что на Яблонской, 144 оккупанты устроили место для массовых расстрелов. В подвале этого здания в начале марта скрывалось около 90 гражданских.

Журналисты посетили в апреле это здание и увидели, что на первом этаже были следы от пуль и застывшая кровь на полу. В этом здании в тот день военнослужащие Нацгвардии Украины собирали противогазы и боеприпасы, оставленные россиянами. Они показали журналистам Reuters удостоверение, найденное в одном из помещений.

Удостоверение выдано ефрейтору Константину Владимировичу Коршунову и подтверждает, что он приобрел навыки управления техникой для связи. Издание установило, что он служит в воинской части №3179, являющейся подразделением полка "Витязь".

Удостоверение Коршунова Фото: reuters

Журналисты обнаружили, что Коршунов является 23-летним уроженцем Пензы. Трое знакомых Коршунова подтвердили, что сейчас он служит в этом подразделении Росгвардии.

Агентство подчеркнуло, что именно этот полк сыграл важную роль в освобождении заложников чеченских террористов в театре на Дубровке в 2002 году. Тогда около 100 заложников погибли, задохнувшись газом, запущенным бойцами полка "Витязь", чтобы отравить террористов.

В середине марта в Бучу приезжал загадочный российский командир, скрывавший свое лицо от гражданских. Российские оккупанты называли его за спиной по позывному "Длинным" из-за его высокого роста и худощавой фигуры. Если неподалеку были местные жители, он всегда разворачивался спиной, чтобы они не увидели его лицо. Он также угрожал через своих бойцов, что они убьют тех, кто сможет увидеть и узнать этого командира.

Этот российский командир поселился в одном из самых лучших домов и его круглосуточно охраняла элитная охрана. Во время его пребывания в Буче количество и масштаб зверств усилились, а местным запрещали хоронить тела убитых родственников.

Кроме того, журналисты из-за видео, которые публиковали "кадыровцы" в соцсетях, установили пребывание нескольких подразделений из Чечни недалеко от Бучи. 5 местных жителей рассказали журналистам, что они видели "кадыровцев" в городе.

72-летний Владимир Абрамов, живущий неподалеку от Животовского, видел 4 марта, как чеченские боевики, в форме другого цвета, чем остальные оккупанты, въехали на технике в город. 5 марта "кадыровцы" пришли к нему домой и приказали Владимиру, его 40-летней дочери Ирине и ее мужу Олегу выйти из дома с поднятыми руками.

Они требовали от них признаться, где скрываются "нацисты" и подожгли их особняк. Они раздели Олега по пояс, заставили встать на колени и устроили ему допрос в мороз на улице. Затем они выстрелили ему в висок.

Тело Олега попало на фотографии на первых полосах мировых изданий, когда Буча была освобождена от российской оккупации.

Журналисты из открытых источников и видео "кадыровцев" подтвердили их пребывание в Бородянке и Лубянке Киевской области в марте.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам Reuters, что зверства в Буче являются фейком и инсценировкой, целью которых является дискредитация российской армии и посоветовал обратиться в министерство обороны РФ. В минобороны РФ проигнорировали запрос журналистов.

Также не ответили на запрос ни одна из упомянутых воинских частей.

Почему это важно: Это расследование впервые публично установило причастность "псковских десантников" и "кадыровцев" к зверствам и военным преступлениям, совершенным российскими оккупантами против безоружного гражданского населения в Киевской области.

Ранее международные расследователи, в частности Bellingcat, устанавливали, что десантники из "псковской дивизии" участвовали в боевых действиях против ВСУ в Донбассе с 2014 по 2021 годы.

Украинские следователи и разведка ранее сообщали о том, что Бучу оккупировали военные 64-й отдельной мотострелковой бригады из Хабаровска на Дальнем Востоке.

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