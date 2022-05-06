Украинские защитники отбили 8 атак россиян на Донбассе – ООС

В течение текущих суток, 6 мая, военнослужащие Объединенных сил успешно отбили 8 атак российских захватчиков.

Источник: Объединенные силы

Дословно: "6 мая военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 8 атак врага.

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Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам".

Детали: В частности, украинские защитники уничтожили 3 танка, 8 артиллерийских систем (из них 4 РСЗО), 7 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной и один автомобиль врага.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".