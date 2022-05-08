Разблокировка Мариуполя военным путем сейчас невозможна – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что разблокирование Мариуполя военным путем пока невозможно из-за нехватки тяжелого вооружения.
Источник: "Укринформ", ссылаясь на комментарий Зеленского в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Джастином Трюдо
Прямая речь Зеленского: "Разблокировать военным путем город Мариуполь невозможно. Это невозможно сегодня.
Это не мысли, это выводы руководства нашей армии.
Россия меняет военных только, если они пленные – на пленных. Вот такая ситуация. Это ответ, который есть от Российской Федерации. Других ответов нет".
Детали: Зеленский пояснил, что украинские войска нуждаются в более тяжелом вооружении, чтобы разблокировать Мариуполь военным путем.
Президент заверил, что Украина вернет все свои временно захваченные территории, когда будет такая возможность с военной точки зрения.
Также он напомнил, что Украина эвакуировала с "Азовстали" всех гражданских лиц – женщин, детей и пожилых людей.
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Предыстория:
- В полку Азов утверждают, что у них еще хватит оружия, чтобы бороться с российскими оккупантами.
- В ходе пресс-конференции военнослужащие полка "Азов" из подземелья "Азовстали" в Мариуполе рассказали, какие для них есть пути выхода, но добровольная сдача в плен будет означать для них смерть, потому что россияне хотят их убить.
- В вечернем обращении 7 мая президент Владимир Зеленский заявил, что украинские власти совместно с международными организациями планируют эвакуацию раненых военных и медиков с территории "Азовстали" в Мариуполе.
- Вице-премьер-министр Ирина Верещук отчиталась вечером 7 мая, что всех гражданских лиц, которые оставались в подземных бомбоубежищах "Азовстали", безопасно эвакуировали.
- Президент Зеленский предупредил, что убийство россиянами тех людей, которые прячутся на "Азовстали", включая украинские военные, станет основанием для разрыва переговоров.