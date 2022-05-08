Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Разблокировка Мариуполя военным путем сейчас невозможна – Зеленский

Денис КарловскийВоскресенье, 8 мая 2022, 21:20
протесты украинцев в берлине 8 мая. фото иллюстративное: getty images

Президент Владимир Зеленский заявил, что разблокирование Мариуполя военным путем пока невозможно из-за нехватки тяжелого вооружения.

Источник: "Укринформ", ссылаясь на комментарий Зеленского в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Джастином Трюдо

Прямая речь Зеленского: "Разблокировать военным путем город Мариуполь невозможно. Это невозможно сегодня.

Это не мысли, это выводы руководства нашей армии.

Россия меняет военных только, если они пленные – на пленных. Вот такая ситуация. Это ответ, который есть от Российской Федерации. Других ответов нет".

Детали: Зеленский пояснил, что украинские войска нуждаются в более тяжелом вооружении, чтобы разблокировать Мариуполь военным путем.

Президент заверил, что Украина вернет все свои временно захваченные территории, когда будет такая возможность с военной точки зрения.

ВИДЕО ДНЯ

Также он напомнил, что Украина эвакуировала с "Азовстали" всех гражданских лиц – женщин, детей и пожилых людей.

Читайте также: Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис): Мы сделали все возможное и невозможное, чтобы оттянуть на себя превосходящие силы противника

Нам не нужны слова, а нужны действия. Что говорят матери и жены защитников с "Азовстали"

Вадим Бойченко: Что может быть хуже ада? А оно есть, и эта крепость называется "Азовсталь"

Предыстория:

  • В полку Азов утверждают, что у них еще хватит оружия, чтобы бороться с российскими оккупантами.
  • В ходе пресс-конференции военнослужащие полка "Азов" из подземелья "Азовстали" в Мариуполе рассказали, какие для них есть пути выхода, но добровольная сдача в плен будет означать для них смерть, потому что россияне хотят их убить.
  • В вечернем обращении 7 мая президент Владимир Зеленский заявил, что украинские власти совместно с международными организациями планируют эвакуацию раненых военных и медиков с территории "Азовстали" в Мариуполе.
  • Вице-премьер-министр Ирина Верещук отчиталась вечером 7 мая, что всех гражданских лиц, которые оставались в подземных бомбоубежищах "Азовстали", безопасно эвакуировали.
  • Президент Зеленский предупредил, что убийство россиянами тех людей, которые прячутся на "Азовстали", включая украинские военные, станет основанием для разрыва переговоров.

Темы: МариупольЗеленскийАзовбоевые действия
Главное сегодня

фото, видео9 мая в Варшаве: посла России облили "кровью" под возгласы "фашисты"

фотоЖалкий диктатор и параноик: на "Ленты.Ру" опубликовали критику Путина

В украинском небе погиб легендарный лётчик

Путин не захотел показывать свою авиацию на параде

Путин на параде назвал войну "единственно правильным решением", мобилизацию не объявил

видеоЗеленский: Скоро у Украины будет два Дня Победы, а у кого – ни одного

Все новости...
Мариуполь
Нам говорили, что Украины уже нет: История Елены, которая выбралась из Мариуполя
ВСУ делают сверхусилия, чтобы деблокада Мариуполя стала возможной – Подоляк
В полку "Азов" заявили, что у них еще есть оружие, чтоб воевать с россиянами
Последние новости
14:40
Украина заполнила финальную часть опросника ЕС для кандидатского статуса
14:37
Путін каже, що хотів вирішити "проблему Донбасу" мирно
14:34
видеоВыжившие захватчики из "боевого резерва" РФ дают показания СБУ
14:29
"Укравтодор" открыл проезд по переправе на трассе Киев – Овруч в Житомирской области
14:23
Дефлимпиада-2021: Украина получила 39 золотых наград и лидирует в медальном зачете
14:11
Оккупанты обстреляли Славянск
14:06
Путин на параде показал "легкий отблеск отчаяния" – министр обороны Британии
13:50
"Укравтодор" возобновил проезд между Киевом и Полтавой
13:45
дополненоМелитополь: местные жители не вышли 9 мая, людей привезли из Луганска и Крыма – СМИ
13:42
Лукашенко заявил, что в Украине "нацизм снова поднял голову"
Все новости...