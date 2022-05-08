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Разблокировка Мариуполя военным путем сейчас невозможна – Зеленский

Денис КарловскийВоскресенье, 8 мая 2022, 21:20
Разблокировка Мариуполя военным путем сейчас невозможна – Зеленский
протесты украинцев в берлине 8 мая. фото иллюстративное: getty images

Президент Владимир Зеленский заявил, что разблокирование Мариуполя военным путем пока невозможно из-за нехватки тяжелого вооружения.

Источник: "Укринформ", ссылаясь на комментарий Зеленского в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Джастином Трюдо

Прямая речь Зеленского: "Разблокировать военным путем город Мариуполь невозможно. Это невозможно сегодня.

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Это не мысли, это выводы руководства нашей армии.

Россия меняет военных только, если они пленные – на пленных. Вот такая ситуация. Это ответ, который есть от Российской Федерации. Других ответов нет".

Детали: Зеленский пояснил, что украинские войска нуждаются в более тяжелом вооружении, чтобы разблокировать Мариуполь военным путем.

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Президент заверил, что Украина вернет все свои временно захваченные территории, когда будет такая возможность с военной точки зрения.

Также он напомнил, что Украина эвакуировала с "Азовстали" всех гражданских лиц – женщин, детей и пожилых людей.

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Предыстория:

  • В полку Азов утверждают, что у них еще хватит оружия, чтобы бороться с российскими оккупантами.
  • В ходе пресс-конференции военнослужащие полка "Азов" из подземелья "Азовстали" в Мариуполе рассказали, какие для них есть пути выхода, но добровольная сдача в плен будет означать для них смерть, потому что россияне хотят их убить.
  • В вечернем обращении 7 мая президент Владимир Зеленский заявил, что украинские власти совместно с международными организациями планируют эвакуацию раненых военных и медиков с территории "Азовстали" в Мариуполе.
  • Вице-премьер-министр Ирина Верещук отчиталась вечером 7 мая, что всех гражданских лиц, которые оставались в подземных бомбоубежищах "Азовстали", безопасно эвакуировали.
  • Президент Зеленский предупредил, что убийство россиянами тех людей, которые прячутся на "Азовстали", включая украинские военные, станет основанием для разрыва переговоров.

Темы: МариупольЗеленскийАзовбоевые действия
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