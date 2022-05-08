В полку "Азов" заявили, что у них еще есть оружие, чтоб воевать с россиянами

У бойцов полка Национальной гвардии Украины "Азов", которые защищают Мариуполь и находятся на заводе "Азовсталь", еще есть определенные запасы пищи и оружия, поэтому они будут продолжать неравную борьбу с российскими войсками.

Источник: офицер управления разведки из полка "Азов" Илья Самойленко, отвечая на вопросы во время онлайн брифинга

Детали: Боец Илья Самойленко отметил, что не может говорить обо всем из соображений безопасности, но заверил, что у бойцов еще есть запасы и они будут бороться с оккупантами дальше.

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Прямая речь: "У нас все еще есть провизия, у нас все еще есть оружие, нам, возможно, не хватает военной техники и тяжелой артиллерии – но мы и не можем применить артиллерию сейчас, потому что это слишком близко к самому городу. Вы понимаете, что я имею в виду.

Россия еще не перестала использовать артиллерию, но мы не можем этого делать.

Наши ресурсы здесь ограничены. Все наши запасы ограничены, потому что мы не получаем никакого пополнения запасов, мы воюем на своем уже почти два с половиной месяца.

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У нас все еще есть вода, у нас еще есть амуниция, все еще есть персональное оружие – мы будем биться до наилучшего разрешения ситуации".

Детали: На этом же брифинге заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар, известный как "Калина", заявил, что обстрелы завода "Азовсталь" продолжаются – и властям необходимо продолжить эвакуацию и вывезти хотя бы раненых бойцов.

Самойленко рассказал, что "Азов" в Мариуполе уничтожил 2,5 тысячи российских военных и 60 вражеских танков, а командир 36-й бригады морских пехотинцев Владимир Баранюк сбежал с частью подчиненных, прихватив танки и боеприпасы.

По словам Самойленко, у защитников Мариуполя есть четыре варианта действий, но единственным приемлемым является бороться, а плен будет означать для них смерть.

За последнюю неделю с завода "Азовсталь" удалось эвакуировать женщин, детей и пожилых людей. Следующим шагом власти надеялись эвакуировать с завода медиков и раненых.