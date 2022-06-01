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Американские РСЗО еще не в Украине, но россияне уже говорят, что "знают", где их разместят

Алена МазуренкоСреда, 1 июня 2022, 23:32
Американские РСЗО еще не в Украине, но россияне уже говорят, что знают, где их разместят
Мизинцев

Российское Минобороны заявило, что располагает "данными" о подготовке развертывания в Сумской области американских РСЗО, которые якобы планируют использовать для ударов по России.

Источник: российское издание "РБК", "РИА Новости"

Прямая речь: "В ближайшее время в Шостку ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города".

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Детали: Эту чушь озвучил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Российские военные фактически заранее озвучили, что могут обстрелять мирные районы Сумщины.

В частности, оккупанты заявили, что размещая РСЗО на Сумщине, Украина хочет обстрелять РФ и "спровоцировать на ответный огонь, а затем обвинить Россию в уничтожении мирного населения".

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Напомним:

  • Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи безопасности, который включает высокомобильные ракетные артиллерийские системы (HIMARS).
  • РСЗО, о которых упорно просила Украина, предоставляют с политическим обязательством не применять это оружие по целям на территории России.
  • Затем в Пентагоне показали список новых вооружений, предоставляемых Украине.

Темы: РосcияоружиеСША
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