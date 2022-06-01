Американские РСЗО еще не в Украине, но россияне уже говорят, что "знают", где их разместят
Российское Минобороны заявило, что располагает "данными" о подготовке развертывания в Сумской области американских РСЗО, которые якобы планируют использовать для ударов по России.
Источник: российское издание "РБК", "РИА Новости"
Прямая речь: "В ближайшее время в Шостку ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города".
Детали: Эту чушь озвучил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Российские военные фактически заранее озвучили, что могут обстрелять мирные районы Сумщины.
В частности, оккупанты заявили, что размещая РСЗО на Сумщине, Украина хочет обстрелять РФ и "спровоцировать на ответный огонь, а затем обвинить Россию в уничтожении мирного населения".
Напомним:
- Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи безопасности, который включает высокомобильные ракетные артиллерийские системы (HIMARS).
- РСЗО, о которых упорно просила Украина, предоставляют с политическим обязательством не применять это оружие по целям на территории России.
- Затем в Пентагоне показали список новых вооружений, предоставляемых Украине.