ДВРЗ в Киеве, по которому ударили ракетами оккупанты, возобновил работу
Пятница, 10 июня 2022, 10:10
Дарницкий вагоноремонтный завод вернулся к работе после обстрела российских оккупантов 5 июня.
Источник: председатель правления акционерного общества "Укрзализныця" Александр Камышин в Telegram
Прямая речь Камышина: "Два дня на заводе продолжались следственные действия. Правоохранительные органы зафиксировали результаты обстрелов.
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Еще день разгребали завалы. Благодарен местным активистам, которые в этом помогли.
А уже к четвертому дню, вчера в четверг, завод вернулся к работе. Начинаем работать в тех цехах, где это возможно. Переносим уцелевшее оборудование из разрушенных цехов.
Возобновляем ремонт вагонов. Потому что нам нужно наращивать экспорт".
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Что предшествовало:
- 5 июня около 6 утра на Левом берегу Киева раздалось 5 взрывов, столичный глава Виталий Кличко сообщил о ракетных ударах по объектам инфраструктуры в Дарницком и Днепровском районах города.
- В "Укрзализныце" подтвердили, что войска РФ в воскресенье ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу (4 ракеты), но подчеркнули - никаких "танков", о которых говорит российская пропаганда, там нет. Вечером "Укрзализныця" показала журналистам последствия ракетного удара по ДВРЗ.
- Член правления АО "Укрзалізниця" Евгений Шрамко сообщал, что в результате обстрела российскими ракетами Дарницкий вагоноремонтный завод потерял три цеха, но ремонт и производство вагонов здесь попытаются возобновить в кооперации с другими предприятиями отрасли.