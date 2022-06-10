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ДВРЗ в Киеве, по которому ударили ракетами оккупанты, возобновил работу

Роман ПетренкоПятница, 10 июня 2022, 10:10
фото: эльдар сарахман, уп

Дарницкий вагоноремонтный завод вернулся к работе после обстрела российских оккупантов 5 июня.

Источник: председатель правления акционерного общества "Укрзализныця" Александр Камышин в Telegram

Прямая речь Камышина: "Два дня на заводе продолжались следственные действия. Правоохранительные органы зафиксировали результаты обстрелов.

Еще день разгребали завалы. Благодарен местным активистам, которые в этом помогли.

А уже к четвертому дню, вчера в четверг, завод вернулся к работе. Начинаем работать в тех цехах, где это возможно. Переносим уцелевшее оборудование из разрушенных цехов.

Возобновляем ремонт вагонов. Потому что нам нужно наращивать экспорт".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 5 июня около 6 утра на Левом берегу Киева раздалось 5 взрывов, столичный глава Виталий Кличко сообщил о ракетных ударах по объектам инфраструктуры в Дарницком и Днепровском районах города.
  • В "Укрзализныце" подтвердили, что войска РФ в воскресенье ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу (4 ракеты), но подчеркнули - никаких "танков", о которых говорит российская пропаганда, там нет. Вечером "Укрзализныця" показала журналистам последствия ракетного удара по ДВРЗ. 
  • Член правления АО "Укрзалізниця" Евгений Шрамко сообщал, что в результате обстрела российскими ракетами Дарницкий вагоноремонтный завод потерял три цеха, но ремонт и производство вагонов здесь попытаются возобновить в кооперации с другими предприятиями отрасли.

Темы: КиевобстрелвойнаРосcия
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