ДВРЗ в Киеве, по которому ударили ракетами оккупанты, возобновил работу

Дарницкий вагоноремонтный завод вернулся к работе после обстрела российских оккупантов 5 июня.

Источник: председатель правления акционерного общества "Укрзализныця" Александр Камышин в Telegram

Прямая речь Камышина: "Два дня на заводе продолжались следственные действия. Правоохранительные органы зафиксировали результаты обстрелов.

Реклама:

Еще день разгребали завалы. Благодарен местным активистам, которые в этом помогли.

А уже к четвертому дню, вчера в четверг, завод вернулся к работе. Начинаем работать в тех цехах, где это возможно. Переносим уцелевшее оборудование из разрушенных цехов.

Возобновляем ремонт вагонов. Потому что нам нужно наращивать экспорт".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: