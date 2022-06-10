ДВРЗ у Києві, по якому вдарили ракетами окупанти, відновив роботу

Дарницький вагоноремонтний завод повернувся до роботи після обстрілу російських окупантів 5 червня.

Джерело: голова правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Олександр Камишин у Telegram

Пряма мова Камишина: "Два дні на заводі тривали слідчі дії. Правоохоронні органи зафіксували результати обстрілів.

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Ще день розгрібали завали. Вдячний місцевим активістам, які в цьому допомогли.

А вже на четвертий день, учора в четвер, завод повернувся до роботи. Починаємо працювати в тих цехах, в яких це можливо. Переносимо уціліле обладнання зі зруйнованих цехів.

Відновлюємо ремонт вагонів. Бо нам треба нарощувати експорт".

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