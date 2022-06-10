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ДВРЗ у Києві, по якому вдарили ракетами окупанти, відновив роботу

Роман ПетренкоП'ятниця, 10 червня 2022, 10:10
фото: ельдар сарахман, уп

Дарницький вагоноремонтний завод повернувся до роботи після обстрілу російських окупантів 5 червня.

Джерело: голова правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Олександр Камишин у Telegram

Пряма мова Камишина: "Два дні на заводі тривали слідчі дії. Правоохоронні органи зафіксували результати обстрілів.

Ще день розгрібали завали. Вдячний місцевим активістам, які в цьому допомогли.

А вже на четвертий день, учора в четвер, завод повернувся до роботи. Починаємо працювати в тих цехах, в яких це можливо. Переносимо уціліле обладнання зі зруйнованих цехів.

Відновлюємо ремонт вагонів. Бо нам треба нарощувати експорт".

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • 5 червня близько 6 ранку на Лівому березі Києва пролунало 5 вибухів, столичний голова Віталій Кличко повідомив про ракетні удари по об’єктах інфраструктури у Дарницькому та Дніпровському районах міста.
  • В "Укрзалізниці" підтвердили, що війська РФ у неділю вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу (4 ракети), але наголосили - жодних "танків", про які говорить російська пропаганда, там немає. Увечері "Укрзалізниця" показала журналістам наслідки ракетного удару по ДВРЗ.
  • Член правління АТ "Укрзалізниця" Євген Шрамко повідомляв, що внаслідок обстрілу російськими ракетами Дарницький вагоноремонтний завод втратив три цехи, але ремонт і виробництво вагонів тут спробують відновити у кооперації з іншими підприємствами галузі.
  • Після ракетного обстрілу Росією Дарницького вагоноремонтного заводу 5 червня декілька цехів не підлягають ремонту.

Теми: КиївобстрілвійнаРосія
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