В Украине запретили еще одну пророссийскую партию

Восьмой апелляционный административный суд 13 июня во Львове запретил партию "Социалисты", которую СНБО и Минюст считают пророссийской.

Источник: "Чесно"

Детали: Имущество партии "Социалисты" и всех ее организаций, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть оспорено в Верховном Суде.

На этот раз суд позволил услышать позицию Минюста – заседание было открыто.

Во время рассмотрения не было представителя партии "Социалисты".

Справка: Партия "Социалисты" была основана в августе 2014 года под названием "Рабочих, крестьян, интеллигенции Украины". Актуальное название "Социалисты" партия получила в феврале 2015 года.

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Риторика представителей партии все эти годы была примерно одинакова — акцент на "проевропейскости" (программу партии якобы взяли у каких-то европейских социалистов), лозунги за все хорошее и против всего плохого и критика власти (и Порошенко, и Зеленского).

О России представители партии высказывались достаточно специфически. В одном из интервью за июль 2015 года один из тогдашних лидеров политсилы критиковал украинские власти за невыполнение Минских соглашений, изоляцию Донбасса и нежелание проводить прямые переговоры с "административной властью" на Донбассе.

Об ответственности России за войну на востоке Украины он не упоминал, говоря лишь, что "роль Российской Федерации достаточно высока, поскольку конфликт на Донбассе происходит непосредственно у границ РФ".

Напомним: 8 июня Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии "Оппозиционный блок".