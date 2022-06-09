Из "Азовстали" вышли 2449 защитников, все они в ОРДО – источник
Все 2449 человек, которые вышли из "Азовстали", сейчас находятся в пгт Оленевка Донецкой области.
Источник: собеседник в разведке, статья "Украинской правды" "Остров надежды". Как вышли и что сейчас с защитниками "Азовстали"
Прямая речь: "Все вышедшие из "Азовстали" сейчас находятся в Оленовке (СИЗО в СМТ под Донецком - УП). Там 2449 наших людей".
Детали: В статье говорится, что договоренности с россиянами оказались конкретными и простыми: бойцы должны остаться живы, никаких пыток, отдельное компактное содержание вышедших из "Азовстали" и подготовка их для обмена.
Напомним: Ранее российские пропагандисты писали, что защитников "Азовстали" вывезли в РФ.
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Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис): Мы сделали все возможное и невозможное, чтобы оттянуть на себя превосходящие силы противника
Предыстория:
- Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские. Они просили мир о спасении: морпехи – об "экстракции", "Азов" – об эвакуации раненых.
- Выход защитников Мариуполя на подконтрольную россиянам территорию происходил 16-20 мая. По утверждению российской стороны, из подземелий "Азовстали" вышли 2 439 бойцов. Представители "Красного креста" регистрировали украинских защитников как военнопленных.
- В Генштабе ВСУ заявляли, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и командирам дан приказ сохранить жизнь личного состава. В Минобороны объяснили, что нет другого варианта спасения защитников из "Азовстали", кроме как выйти к противнику.
- Россияне и их сообщники из ОРДЛО угрожают бойцам "Азова" судилищем. Об обмене пленными пока речь не идет, несмотря на договоренности. Однако Украина получила тела погибших защитников Мариуполя.
- 2 июня Украина и Россия провели обмен телами погибших военных по формуле "160 на 160", якобы среди них были тела по меньшей мере 52 бойцов полка "Азов". 8 июня удалось вернуть еще 50 павших героев, из них 37 – защитники из "Азовстали" .