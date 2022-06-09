Из "Азовстали" вышли 2449 защитников, все они в ОРДО – источник

Все 2449 человек, которые вышли из "Азовстали", сейчас находятся в пгт Оленевка Донецкой области.

Источник: собеседник в разведке, статья "Украинской правды" "Остров надежды". Как вышли и что сейчас с защитниками "Азовстали"

Прямая речь: "Все вышедшие из "Азовстали" сейчас находятся в Оленовке (СИЗО в СМТ под Донецком - УП). Там 2449 наших людей".

Детали: В статье говорится, что договоренности с россиянами оказались конкретными и простыми: бойцы должны остаться живы, никаких пыток, отдельное компактное содержание вышедших из "Азовстали" и подготовка их для обмена.

Напомним: Ранее российские пропагандисты писали, что защитников "Азовстали" вывезли в РФ.

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