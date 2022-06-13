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Подоляк озвучил потребности Украины в оружии для "паритета" с Россией

Елена РощинаПонедельник, 13 июня 2022, 11:20
Михаил Подоляк, фото Офиса президента

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Украине нужны тысяча гаубиц калибра 155 мм, триста реактивных систем залпового огня, полтысячи танков, две тысячи единиц бронетехники и тысяча дронов.

Источник: Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выбросить Россию из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия: 1000 гаубиц калибра 155 мм; 300 РСЗО; 500 танков; 2000 единиц бронетехники; 1000 дронов.

15:06 в Брюсселе будет встреча Контактной группы министров обороны. Ожидаем решения".

Справка: В Брюсселе должна пройти встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-3").

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Украина также получила приглашение поучаствовать в заседании Североатлантического совета на уровне министров обороны, которое состоится 15-16 июня в Брюсселе.

9 июня министр обороны Украины Алексей Резников отчитался о том, какое оружие Украина уже получила и какое оружие хотела бы получить.

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Темы: оружиевойнаУкраинаОфис президента
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Подоляк озвучил потребности Украины в оружии для "паритета" с Россией

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