Подоляк озвучил потребности Украины в оружии для "паритета" с Россией

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Украине нужны тысяча гаубиц калибра 155 мм, триста реактивных систем залпового огня, полтысячи танков, две тысячи единиц бронетехники и тысяча дронов.

Источник: Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выбросить Россию из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия: 1000 гаубиц калибра 155 мм; 300 РСЗО; 500 танков; 2000 единиц бронетехники; 1000 дронов.

15:06 в Брюсселе будет встреча Контактной группы министров обороны. Ожидаем решения".

Being straightforward – to end the war we need heavy weapons parity:



1000 howitzers caliber 155 mm;

300 MLRS;

500 tanks;

2000 armored vehicles;

1000 drones.



Contact Group of Defense Ministers meeting is held in #Brussels on June 15. We are waiting for a decision.