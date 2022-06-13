Подоляк озвучил потребности Украины в оружии для "паритета" с Россией
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Украине нужны тысяча гаубиц калибра 155 мм, триста реактивных систем залпового огня, полтысячи танков, две тысячи единиц бронетехники и тысяча дронов.
Источник: Михаил Подоляк в Twitter
Прямая речь: "Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выбросить Россию из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия: 1000 гаубиц калибра 155 мм; 300 РСЗО; 500 танков; 2000 единиц бронетехники; 1000 дронов.
15:06 в Брюсселе будет встреча Контактной группы министров обороны. Ожидаем решения".
Being straightforward – to end the war we need heavy weapons parity:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 13, 2022
1000 howitzers caliber 155 mm;
300 MLRS;
500 tanks;
2000 armored vehicles;
1000 drones.
Contact Group of Defense Ministers meeting is held in #Brussels on June 15. We are waiting for a decision.
Справка: В Брюсселе должна пройти встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-3").
Украина также получила приглашение поучаствовать в заседании Североатлантического совета на уровне министров обороны, которое состоится 15-16 июня в Брюсселе.
9 июня министр обороны Украины Алексей Резников отчитался о том, какое оружие Украина уже получила и какое оружие хотела бы получить.
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