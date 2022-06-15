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Логистика усложнилась, но пути сообщения с Северодонецком есть – мэр

Ирина БалачукСреда, 15 июня 2022, 11:40
Северодонецк. Фото с Telegram главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая

Россияне пытаются штурмовать Северодонецк на нескольких направлениях, из-за взорванных мостов логистика с городом усложнилась, но пути сообщения до сих пор есть.

Источник: мэр Северодонецка Александр Стрюк в эфире единого марафона новостей

Прямая речь Стрюка: "Россияне пытаются штурмовать город на нескольких направлениях. Учитывая, что мосты взорваны, враг считает, что он таким образом психологически давит на наших воинов. Понятно, что довольно трудно, потому что усложнилась логистика, однако пути сообщения с Северодонецком есть. Поэтому продолжаем защищать город и держим линию обороны".

Детали: На вопрос, не остался ли из-за уничтоженных мостов заблокированным гарнизон, который вместе с гражданскими находится на предприятии "Азот", Стрюк сказал, что подрыв мостов достаточно усложнил ситуацию, но "пути отхода – достаточно опасные – но есть, поэтому говорить, что город полностью отрезан нельзя".

По словам мэра, сейчас делают все возможное, чтобы наладить логистику и "найти более-менее стабильные решения".

Стрюк отметил, что украинские военные контролируют промышленную зону Северодонецка и периметр, обеспечивающий соединение с Лисичанском. В настоящее время бои идут за центр города, в частности, защитники делают все для вытеснения врага из центра Северодонецка.

По словам мэра, это такая "перманентная ситуация с частичными успехами, где-то, может, с тактическими отходами". В общем, "ситуация тяжелая, но стабильная".

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Мэр отметил, что на время начала острой ситуации в Северодонецке оставалось около 10 тысяч жителей, сейчас назвать точное количество оставшихся людей сложно. Гуманитарная ситуация в населенном пункте критическая.

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Предыстория:

  • 15 июня британская разведка сообщила, что российские силы за месяц тяжелых боев за Северодонецк взяли под контроль большую часть города, защитники удерживают промзону.
  • 13 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты разрушили все мосты, ведущие в Северодонецк, но заверил, что украинские военные там не заблокированы.
  • В бомбоубежищах северодонецкого объединения "Азот", которое россияне постоянно обстреливают, остаются 540-560 гражданских лиц. 

Темы: СеверодонецкЛуганская областьвойна
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