Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Логістика ускладнилась, але шляхи сполучення з Сєвєродонецьком є – мер

Ірина БалачукСереда, 15 червня 2022, 11:40
Сєвєродонецьк. Фото з Telegram голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая

Росіяни намагаються штурмувати Сєвєродонецьк з кількох напрямків, через підірвані мости логістика з містом ускладнилась, але шляхи сполучення досі є.

Джерело: мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі єдиного марафону новин

Пряма мова Стрюка: "Росіяни намагаються штурмувати місто з кількох напрямків. Враховуючи, що мости підірвані, то ворог вважає, що він таким чином психологічно тисне на наших воїнів. Зрозуміло, що досить важко, бо ускладнилась логістика, однак шляхи сполучення з Сєвєродонецьком є. Тому продовжуємо боронити місто і тримаємо лінію оборони".  

Деталі: На запитання, чи через знищені мости не залишився заблокованим гарнізон, який разом з цивільними перебуває на підприємстві "Азот", Стрюк сказав, що підрив мостів досить ускладнив ситуацію, але "шляхи відходу – досить небезпечні – але є, тому казати, що місто повністю відрізане не можна".

За словами мера, наразі роблять усе можливе, щоб налагодити логістику і "знайти більш-менш стабільні рішення".  

Стрюк зазначив, що українські військові контролюють промислову зону Сєвєродонецька та периметр, який забезпечує сполучення з Лисичанськом. Нині бої йдуть за середмістя, зокрема, захисники роблять все для витискання ворога із центру міста.

За словами мера, це така "перманентна ситуація з частковими успіхами, десь, може, з тактичними відходами". Загалом "ситуація важка, але стабільна".

ВІДЕО ДНЯ

Мер зазначив, що на початок гострої ситуації у Сєвєродонецьку залишалося близько 10 тисяч жителів, наразі назвати точну кількість людей, які залишилися, важко. Гуманітарна ситуація в населеному пункті критична.

Читайте також: Битва за Сєвєродонецьк. Як Україна захищає місто та чи зможе його втримати

Передісторія:

Теми: СєвєродонецькЛуганська областьвійна
Головне сьогодні

Аксьонов зізнався, що росіяни продають у Севастополі крадене зерно

Байден у розмові з Зеленським підтвердив виділення Україні $1 млрд військової допомоги

Поліція запобігла теракту проти керівництва України – Єнін

Молдова і Грузія приєдналися до зустрічі формату "Рамштайн" щодо зброї для України

Токаєв запевнив, що не буде порушувати санкції в ході співпраці з Росією

В ОП відповіли Медведєву: Україна була, є і буде

Усі новини...
Сєвєродонецьк
Британська розвідка: Сили РФ контролюють більшу частину Сєвєродонецька, крім промзони
На Луганщині стає важче, військові стримують ворога з трьох боків – Гайдай
Битва за Сєвєродонецьк. Як Україна захищає місто та чи зможе його втримати
Останні новини
19:53
Лише 8% шкіл мають укриття, які є обов’язковою умовою для очного навчання – омбудсмен
19:45
Аксьонов зізнався, що росіяни продають у Севастополі крадене зерно
19:45
Байден у розмові з Зеленським підтвердив виділення Україні $1 млрд військової допомоги
19:42
"Яка денацифікація? Кого денацифікувати?": Мер Павлограда про життя міста під час війни
19:41
Збитки агросектору від війни перевищили $4 мільярди
19:30
Росіяни звозять у Бєлгород медпрацівників з інших регіонів, щоб лікували військових – Генштаб
19:29
З Академії наук вигнали вчених з РФ та Азарова
19:22
Новий пакет зброї від США для України буде обсягом $1 млрд - Reuters
19:09
У Росії Центробанк рекомендував банкам до кінця року не виплачувати дивіденди і бонуси
18:58
ВООЗ планує змінити назву мавпячої віспи
Усі новини...