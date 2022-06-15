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Логістика ускладнилась, але шляхи сполучення з Сєвєродонецьком є – мер

Ірина БалачукСереда, 15 червня 2022, 11:40
Логістика ускладнилась, але шляхи сполучення з Сєвєродонецьком є – мер
Сєвєродонецьк. Фото з Telegram голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая

Росіяни намагаються штурмувати Сєвєродонецьк з кількох напрямків, через підірвані мости логістика з містом ускладнилась, але шляхи сполучення досі є.

Джерело: мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі єдиного марафону новин

Пряма мова Стрюка: "Росіяни намагаються штурмувати місто з кількох напрямків. Враховуючи, що мости підірвані, то ворог вважає, що він таким чином психологічно тисне на наших воїнів. Зрозуміло, що досить важко, бо ускладнилась логістика, однак шляхи сполучення з Сєвєродонецьком є. Тому продовжуємо боронити місто і тримаємо лінію оборони".  

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Деталі: На запитання, чи через знищені мости не залишився заблокованим гарнізон, який разом з цивільними перебуває на підприємстві "Азот", Стрюк сказав, що підрив мостів досить ускладнив ситуацію, але "шляхи відходу – досить небезпечні – але є, тому казати, що місто повністю відрізане не можна".

За словами мера, наразі роблять усе можливе, щоб налагодити логістику і "знайти більш-менш стабільні рішення".  

Стрюк зазначив, що українські військові контролюють промислову зону Сєвєродонецька та периметр, який забезпечує сполучення з Лисичанськом. Нині бої йдуть за середмістя, зокрема, захисники роблять все для витискання ворога із центру міста.

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За словами мера, це така "перманентна ситуація з частковими успіхами, десь, може, з тактичними відходами". Загалом "ситуація важка, але стабільна".

Мер зазначив, що на початок гострої ситуації у Сєвєродонецьку залишалося близько 10 тисяч жителів, наразі назвати точну кількість людей, які залишилися, важко. Гуманітарна ситуація в населеному пункті критична.

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Теми: СєвєродонецькЛуганська областьвійна
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