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Залужный о Луганщине: Северодонецк – ключевая точка, россияне атакуют на девяти направлениях

Алена МазуренкоСреда, 15 июня 2022, 22:48
Залужный о Луганщине: Северодонецк – ключевая точка, россияне атакуют на девяти направлениях
Залужный, фото: Минобороны

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты в Луганской области атакуют одновременно на девяти направлениях, а Северодонецк остается ключевой точкой в ​​обороне области.

Источник: главнокомандующий ВСУ в Facebook

Дословно: "Продолжается упорная борьба за Луганщину. Противник сосредоточил на севере области свои основные ударные силы и пытается атаковать одновременно на девяти направлениях...

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Северодонецк – ключевая точка в системе оборонной операции Луганской области. Город не может рассматриваться никак иначе".

Детали: По словам Залужного, оккупанты ведут наступление с юга на север на направлениях Попасная-Комышеваха и далее на Лисичанск, Попасная-Николаевка, Попасная-Берестово, с севера на юг на направлениях Богородичное-Славянск, Изюм-Славянск, ниже - Попасная, с востока на запад в направлении Северодонецк-Лисичанск, а также на направлениях Северодонецк-Метьолкино, Тошковка-Комышеваха.

Главнокомандующий добавил, что в целях вытеснения украинских войск враг применяет авиацию, РСЗО, артиллерию.

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Предыстория:

  • 15 июня британская разведка сообщила, что российские силы за месяц тяжелых боев за Северодонецк взяли под контроль большую часть города, защитники удерживают промзону.
  • 13 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты разрушили все мосты, ведущие в Северодонецк, но заверил, что украинские военные там не заблокированы.
  • В бомбоубежищах северодонецкого объединения "Азот", которое россияне постоянно обстреливают, остаются 540-560 гражданских лиц.

Темы: ЗалужныйЛуганскСеверодонецкЛуганская область
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