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Залужний про Луганщину: Сєвєродонецьк – ключова точка, росіяни атакують на девʼяти напрямках

Альона Мазуренко Середа, 15 червня 2022, 22:48
Залужний про Луганщину: Сєвєродонецьк – ключова точка, росіяни атакують на девʼяти напрямках
Залужний, фото: Міноборони

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти на Луганщині атакують одночасно на девʼяти напрямках, а Сєвєродонецьк залишається ключовою точкою в обороні області.

Джерело: головнокомандувач ЗСУ в Facebook

Дослівно: "Триває запекла боротьба за Луганщину. Противник зосередив на півночі області свої основні ударні сили і намагається атакувати одночасно на девʼяти напрямках...

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Сєвєродонецьк – це ключова точка в системі оборонної операції Луганської області. Місто не може розглядатися ніяк інакше".

Деталі: За словами Залужного, окупанти ведуть наступ з півдня на північ на напрямках Попасна-Комишуваха і далі на Лисичанськ, Попасна-Миколаївка, Попасна-Берестове, з півночі на південь на напрямках Богородичне-Словʼянськ, Ізюм-Словʼянськ, нижче - Попасна-Світлодарськ, зі сходу на захід у напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ, а також на напрямках Сєвєродонецьк-Метьолкіне, Тошківка-Комишуваха.

Головнокомандувач додав, що з метою витіснення українських військ ворог застосовує авіацію, РСЗВ, артилерію.

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Теми: ЗалужнийЛуганськСєвєродонецькЛуганська область
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