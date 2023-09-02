Оккупанты заявили, что Украина снова пыталась атаковать Крымский мост
Российское Минобороны заявило, что якобы украинский морской беспилотник пытался атаковать Крымский мост, но был уничтожен в акватории Черного моря.
Источник: Минобороны РФ в Telegram, Telegram-канал оккупантов о ситуации с дорожным движением на Крымском мосту
Дословно российское ведомство: "1 сентября около 23:15 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером.
Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря".
Детали: Движение автотранспорта по Крымскому мосту с 00:00 временно перекрыто.
"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", − сообщили оккупанты.
Также оккупанты заявили, что якобы перехватили украинский дрон над территорией Белгородской области около 23:00 1 сентября.
Ранее сообщалось, что российские захватчики установили баржи к югу от Крымского моста, которые должны стать "баррикадами" против украинских морских дронов.
Предыстория:
- Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина уже длительное время работает над собственной ракетной программой и беспилотниками, поэтому поражение целей на территории России, которые расположены даже за 1 500 км, больше не является проблемой.
- Журналисты подсчитали, что с начала года беспилотники более 190 раз атаковали территорию России и временно оккупированного Крыма − удары в ночь на 30 августа по 6 регионам РФ, стали самыми масштабными в 2023 году.
- Под утро 17 июля так называемый "глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено. Российские ТГ-каналы сообщают, что на мосту "упал" пролет.
- Источники "Украинской правды" сообщили, что ночная атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС. Отмечалось, что мост атаковали с помощью надводных дронов. Позже версию о 2 надводных беспилотниках озвучило и российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет РФ.
- Ранее росСМИ сообщили, что Крымский мост с неба охраняют истребители, а под водой водолазы и боевые дельфины.