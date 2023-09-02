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Оккупанты заявили, что Украина снова пыталась атаковать Крымский мост

Ирина БалачукСуббота, 2 сентября 2023, 01:00
Оккупанты заявили, что Украина снова пыталась атаковать Крымский мост
Незаконно построенный Россией мост через Керченский пролив. Фото РИА Новости

Российское Минобороны заявило, что якобы украинский морской беспилотник пытался атаковать Крымский мост, но был уничтожен в акватории Черного моря.

Источник: Минобороны РФ в TelegramTelegram-канал оккупантов о ситуации с дорожным движением на Крымском мосту

Дословно российское ведомство: "1 сентября около 23:15 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером.

Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря".

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Детали: Движение автотранспорта по Крымскому мосту с 00:00 временно перекрыто.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", − сообщили оккупанты.

Также оккупанты заявили, что якобы перехватили украинский дрон над территорией Белгородской области около 23:00 1 сентября.

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Ранее сообщалось, что российские захватчики установили баржи к югу от Крымского моста, которые должны стать "баррикадами" против украинских морских дронов.

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Темы: Керченский мостРосcиябеспилотникивойна
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