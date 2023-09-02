Оккупанты заявили, что Украина снова пыталась атаковать Крымский мост

Российское Минобороны заявило, что якобы украинский морской беспилотник пытался атаковать Крымский мост, но был уничтожен в акватории Черного моря.

Источник: Минобороны РФ в Telegram, Telegram-канал оккупантов о ситуации с дорожным движением на Крымском мосту

Дословно российское ведомство: "1 сентября около 23:15 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером.



Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря".

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Детали: Движение автотранспорта по Крымскому мосту с 00:00 временно перекрыто.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", − сообщили оккупанты.

Также оккупанты заявили, что якобы перехватили украинский дрон над территорией Белгородской области около 23:00 1 сентября.

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Ранее сообщалось, что российские захватчики установили баржи к югу от Крымского моста, которые должны стать "баррикадами" против украинских морских дронов.

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